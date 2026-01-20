L'UniTrento stecca contro il Caselle, serie interrotta

La lunga serie di sei vittorie consecutive si è conclusa proprio in corrispondenza della prima partita casalinga del nuovo anno solare 2026 per l’UniTrento Volley. Sabato sera alla palestra Sanbapolis è stato infatti l’Arredopark Dual Caselle a festeggiare il successo al termine dell’incontro valido per l’ultimo turno, il tredicesimo, del girone d’andata della Pool C del campionato nazionale di Serie B.

Dopo oltre due mesi di imbattibilità, la formazione Juniores di Trentino Volley ha dovuto fare i conti con una sconfitta: la compagine veronese si è imposta in rimonta per 1-3, migliorando il suo gioco a partire dal secondo set.

Nel primo parziale infatti i padroni di casa erano riusciti ad imporre in maniera piuttosto evidente la loro fisicità, perdendo progressivamente però in seguito smalto e precisione, come raccontano bene i tredici errori in attacco e i sette in battuta fatti registrare nelle ultime tre frazioni. La sfida a distanza fra le coppie di palla alta Boschini-Giani (39 punti) e Tarocco-Peslac (40) è stata vinta da quest’ultima, diventata assoluta protagonista nelle fasi finale dei tre set conclusi allo sprint.

«Non possiamo essere soddisfatti, ma questo sentimento si manifesta più per la brutta prestazione espressa a livello di gioco che per il risultato finale, che poteva anche essere preventivabile alla vigilia contro una squadra di livello come Caselle. – ha spiegato al termine dell’incontro l’allenatore trentino Francesco Conci – Dal secondo set in poi siamo stati troppo fallosi e non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto per portare la contesa almeno al tie break, subendo troppo delle rotazioni avversarie. Sono particolarmente dispiaciuto perché quello che abbiamo mostrato oggi non è stato lo stile di gioco che abbiamo avuto nelle precedenti dodici giornate. Bastava sistemare almeno un paio di aspetti per poter continuare a muovere la classifica; pur fornendo una prova negativa, abbiamo infatti perso due dei tre set col minimo scarto. Siamo calati troppo alla distanza».

Al giro di boa l’UniTrento arriva con venticinque punti ed il terzo posto in classifica da condividere proprio con l’avversario che oggi ha vinto al Sanbapolis. Prossimo turno programmato per l’8 febbraio, in casa del Montecchio.

Il tabellino completo