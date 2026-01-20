La pool promozione dell'Itas Trentino inizia con Busto Arsizio

Il cammino dell’Itas Trentino femminile nella pool promozione comincerà sabato 31 gennaio al Sanbàpolis, quando la squadra gialloblù ospiterà la Futura Giovani Busto Arsizio, ex squadra di Alessandro Beltrami e Sofia Monza. Un team che ha chiuso la prima fase al quinto posto nel girone B, l’ultimo disponibile, con 8 vittorie e 10 sconfitte. Per non lasciare nulla al caso il club bustocco ha riportato in organico la forte schiacciatrice americana Alyssa Enneking, chein estate si era trasferita a Talmassons dove non ha trovato molto spazio, quindi le sue quotazioni sono aumentate non poco. Nel settetto base gioca in diagonale con Marika Longobardi, la regista è Helena Sassolini, l’opposta Veronica Taborelli, al centro ci sono l’ex gialloblù Sofia Rebora (stagione 2016-2017) e Alice Farina con Sophie Blasi libero.

Sette giorni Pamio e compagne saranno impegnate di nuovo in casa contro Brescia, il team delle ex Francesca Michieletto, Rossella Olivotto e Vittoria Prandi, per poi affrontare due trasferte consecutive a Fasano domenica 15 febbraio e a Latisana (casa del Talmassons) mercoledì 18. Il girone di andata si chiuderà il 22 febbraio a Sanpaolis con il match contro Altafratte. Come si può notare l’Itas Trentino affronterà solo le squadre provenienti dal girone B.

La prima squadra alla fine della Pool Promozione sarà promossa in Serie A1, un obiettivo già in partenza fuori portata per le gialloblù, non solo per il distacco da Costa Volpino (8 punti), ma anche perché davanti ci sono sei squadre da superare. Molto più verosimile puntare ad un piazzamento nelle prime cinque per poter disputare il quarto di finale ad eliminazione diretta con il vantaggio del fattore campo nell’eventuale gara-3.

