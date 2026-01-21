Ad Ankara arriva un'altra batosta: Trentino Itas battuta 3-0

Il girone d’andata della Pool A di CEV Champions League si chiude con una battuta d’arresto in Turchia per la Trentino Itas. Questa sera i campioni d’Italia hanno infatti ceduto in tre set sul campo dello Ziraat Bankkart Ankara lo scontro al vertice fra le uniche due squadre ancora imbattute del raggruppamento.

Un risultato fin troppo severo per quanto visto nella seconda e terza frazione di gioco, sviluppatesi costantemente sul filo dell’equilibrio. Dopo un primo set difficile, in cui i padroni di casa sono riusciti a far pesare tutta la loro fisicità in battuta ed attacco, la contesa è infatti diventata serratissima, offrendo un lungo punto a punto fra le due formazioni, con Michieletto (12 punti col 52% a rete, best scorer dei gialloblù) e Ramon (11 col 48%) da una parte e l’ex Abdel-Aziz (miglior marcatore ed mvp del match con 21 palloni vincenti, il 63% offensivo, due muri e ace) e Fornal (12 col 67% e identico score fra block e ace) dall’altra a fare la voce grossa.

Il rammarico della squadra di Mendez sta tutto nel non esser riuscita a chiudere a proprio favore l’accesissimo finale di secondo parziale, in cui ai vantaggi i turchi sono stati in grado di annullare sei palle set agli ospiti, prima di chiudere sul 33-31 in proprio favore, alla terza occasione. Identico destino nel terzo periodo, chiuso allo sprint grazie ad una doppia invenzione di Clevenot (servizio e contrattacco in pipe) dopo un testa a testa durato sino al 22-22. La Trentino Itas ora è al secondo posto del proprio raggruppamento, in piena corsa per centrare l’accesso ai Play Off, che passerà per le prossime tre partite nel giro di un mese che chiuderanno la fase a gironi.

La cronaca

La Trentino Itas si presenta ad Ankara a poco più di dieci mesi di distanza dall’ultimo precedente con il tradizionale starting six visto in campo in questa prima parte di stagione: Sbertoli al palleggio, Faure opposto, Michieletto e Ramon in posto 4, Flavio e Bartha al centro Laurenzano libero. I padroni di casa dello Ziraat rispondono con Yenipazar in regia, Abdel-Aziz opposto, Clevenot e Fornal schiacciatori, Savas e Bülbül centrali, Bayraktar libero.

L’avvio è nel segno del muro turco, con Nimir e Savas subito a segno per l’1-4 iniziale; il contrattacco di Faure riporta subito i gialloblù sotto (4-5), ma in seguito lo Ziraat accelera di nuovo con Bülbül (5-9, time out Mendez). Nella fase centrale i locali scappano via velocemente (da 10-14 a 10-18) con ancora l’opposto ex di turno scatenato in attacco ed in battuta. L’1-0 interno arriva già sul 15-25, con Trento che soffre in ricezione e di conseguenza nella fase di cambiopalla.

La Trentino Itas con in campo Torwie per Bartha (avvicendamento già proposto da Mendez nel finale del precedente parziale) reagisce nel secondo set, mettendo maggiore pressione in battuta con Faure e a rete con Ramon (5-4 e 8-5); il muro di Flavio su Fornal vale il +4 esterno (5-9, time out Kavaz). Alla ripresa, lo Ziraat cambia marcia col servizio, mettendo a ferro e fuoco la ricezione gialloblù, che soffre e concede facili ricostruzioni allo Ziraat, bravo ad impattare già sul 12-12. Nimir affonda il colpo, firmando in ricostruita il +2 turco (13-15). Trento vacilla ma non molla e con Faure (muro su Clevenot) e Michieletto (diagonale stretta in fase di break point) pareggia i conti e passa di nuovo a condurre (19-18) e poi si porta anche sul +2 (22-20). Fornal replica già a quota 22; si va ai vantaggi, dove gli ospiti non riescono a chiudere sei occasioni per portarsi sull’1-1, mentre alla terza possibilità Ankara chiude il discorso (31-33) a causa di un errore a rete di Ramon.

Equilibrato anche l’avvio di terzo set (4-4 e 7-7), con i due opposti in bella evidenza in attacco; le due squadre si alternano al comando con Trento che prova a scappare (11-9), ma viene immediatamente ripresa (12-12). Due muri consecutivi di Flavio valgono il nuovo vantaggio (16-15), ma la contesa rimane equilibratissima (20-19) anche quando Gabi Garcia sostituisce Faure. Proprio un fallo di seconda linea dell’opposto americano consegna il vantaggio interno sul 22-23; Mendez spende due time out nel giro di pochi secondi ma è Clevenot a chiudere la contesa sul 22-25: servizio ficcante che provoca un facile contrattacco e pipe finale.

Il tabellino

Ziraat Bankkart Ankara - Trentino Itas 3-0 (25-15, 33-31, 25-22)

ZIRAAT BANKKART: Yenipazar 1, Fornal 12, Savas 9, Abdel-Aziz 21, Clevenot 13, Bülbül 9, Bayraktar (L); Kooy, Tosun. N.e. Karatas, Sahin, Karababa, Jokela, Gedik. All. Mustafa Kavaz.

TRENTINO ITAS: Ramon 11, Flavio 6, Faure 10, Michieletto 12, Bartha, Sbertoli, Laurenzano (L); Bristot, Torwie 4, Gabi Garcia 1. N.e. Pesaresi, Giani, Sandu, Acquarone. All. Marcelo Mendez.

ARBITRI: Koutsoulas di Atene (Grecia) e Burkiewicz di Cracovia (Polonia).

DURATA SET: 23’, 37’, 30’; tot 1h e 30’.

NOTE: 2.756 spettatori. Ziraat Bankkart: 9 muri, 5 ace, 19 errori in battuta, 4 errori azione, 65% in attacco, 61% (31%) in ricezione. Trentino Itas: 4 muri, 3 ace, 15 errori in battuta, 3 errori azione, 48% in attacco, 44% (22%) in ricezione. Mvp Abdel-Aziz.

