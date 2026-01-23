Matilde Pinarello nuova regista del Rothoblaas Volano

Per provare a dare una svolta ad un campionato che finora ha regalato pochissime soddisfazioni ai tifosi, il Volano ha deciso di cambiare la cabina di regia della squadra che sta affrontando l’ottavo campionato consecutivo di serie B1.

Sarebbe ingiusto affermare che Matilde Zara, classe 2007, arrivata in estate dall’Argentario, abbia deluso le attese. Per quello che si è visto in campo si tratta di una giocatrice completa, che può avere una carriera di alto livello davanti a sé, ma serve pazienza, soprattutto in un ruolo così delicato, e probabilmente quella della società e di alcune compagne si era esaurita. Soprattutto bisognava trovare un modo per dare una scossa al gruppo e togliere alibi alle attaccanti, che stanno faticando, una più dell’altra, a mettere a terra il pallone.

La scelta è così caduta su Matilde Pinarello, atleta trevigiana del 2004, di scuola Fusion prima e Conegliano poi, che vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo militato nella Valsabbina Brescia di A2 nella stagione 2023-2024, vice di Chiara Scacchetti, nel Clai Imola la stagione passata, dove è rimasta fino a gennaio per poi passare al Tirabassi Campagnola in B1 e all’Asitec Sant’Elia, ancora in B1, l’estate scorsa. Il penultimo posto delle sarde al termine del girone di andata, con 9 soli punti all’attivo, l’ha probabilmente convinta a cambiare aria e a rimettersi in gioco in Trentino.

Irraggiungibili i primi tre posti, che danno diritto alla promozione diretta nella nuova serie A3, ma c’è chi dice che i posti saranno quattro, il Rothoblaas, che dopo le prime due giornate aveva già cambiato allenatore riportando in Vallagarina Luca Parlatini, può ora solo cercare di allontanarsi il prima possibile dalla zona retrocessione, per poi chiudere la stagione senza patemi.

In quanto a Matilde Zara si ritroverà a fare da seconda di lusso alla collega di tre anni più anziana, mentre Verena Marsilli diventa obiettivamente di troppo in un organico così strutturato.