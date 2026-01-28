Nuova frattura alla mano in casa Itas, si ferma Giuliani

Sembra quasi una barzelletta, invece è tutto purtroppo vero. Alla lunga catena di infortuni alle mani, anche gravi, che hanno colpito giocatori e giocatrici dell’Itas Trentino nelle ultime due stagioni se ne è aggiunto un altro, che lunedì ha tornato a colpire un’atleta della squadra di A2 femminile prima del via della seconda fase, come le era già accaduto un anno fa. Stiamo parlando di Dominika Giuliani, che nel corso della seduta d’allenamento ha riportato un infortunio alla mano destra. Sottoposta nella giornata di ieri ad accertamenti medici, è stata riscontrata la frattura composta a livello della falange ungueale del primo dito della mano destra, un trauma che non prevede l’intervento chirurgico, ma costringerà l’atleta ad uno stop di circa due settimane.

La memoria torna subito all’infortunio che la numero 13 trentina aveva accusato il 16 febbraio dello scorso anno, nel secondo set della prima sfida della pool promozione, giocata contro Macerata a Sanbapolis, quando fu vittima di una frattura del quinto metacarpo della mano sinistra, impigliatasi nelle maglie della rete. Un ko che ne chiuse la stagione sul più bello e al quale fece seguito quello della collega di reparto Dayana Kosareva, che si procurò una frattura della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra in allenamento esattamente un mese dopo. In questo caso ci si può consolare con il fatto che Alice Pamio, l’altro posto-4, ha già pagato dazio, fratturandosi il polso della mano destra il 16 ottobre scorso, nel corso di un allenamento.