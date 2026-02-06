Il Rothoblaas riprende le ostilità con un match molto delicato

Archiviato un girone di andata che si può giudicare senza tema di smentita deludente, il Volano si appresta a tuffarsi in quello di ritorno con l’ambizione di dare una sterzata decisa ad un cammino che alla viglia si poteva immaginare meno vincente di quello delle stagioni passate, ma non al punto da ritrovare la squadra biancorossa al termine del girone di andata un palmo sopra alla zona retrocessione.

Gli infortuni alla caviglia di Carlotta Petruzziello e Anna Bacchin e i problemi alla schiena che hanno zavorrato Camilla Ferrari hanno ovviamente contribuito molto a creare questa situazione del tutto inedita per il club lagarino, ma pensare che sia sufficiente recuperare queste atlete per cominciare a correre sarebbe ingenuo, dato che la squadra ha faticato moltissimo in fase di attacco per l’intero girone di andata. Per questo la società ha utilizzato la finestra di mercato apertasi al giro di boa per tesserare la palleggiatrice del 2004 Matilde Pinarello, che aveva iniziato la stagione all’Assitec Sant’Elia, formazione che occupa il penultimo posto nella graduatoria del girone D. Se questa nuova risorsa si rivelerà sufficiente per invertire la rotta lo scopriremo solo nelle prossime settimane, anche perché Matilde Zara, a nostro avviso, non aveva affatto sfigurato nelle prime 13 giornate; quello che si può dare per certo è che questa mossa toglie alle altre giocatrici ogni tipo di alibi in merito alle proprie prestazioni.

La ripresa delle ostilità porta curiosamente le lagarine a sfidare la squadra che le segue più da vicino, che occupa anche l’ultima delle tre posizioni che valgono la retrocessione in B2, ovvero il Brembo Volley Team, neopromossa che nelle uniche due partite giocate nel 2026 ha conquistato sei punti su sei, riuscendo a battere il fanalino di coda Cerea per 3-1 e soprattutto il Gps San Vito, quarta forza del torneo, a domicilio per 0-3. Un gran bel colpo, che potrà pesare non poco nella corsa verso la salvezza, ma che da solo serve a poco se non sarà seguito da altri risultati positivi.

All’andata le bergamasche regalarono la prima delusione stagionale al Rothoblaas, superandolo per 3-1 (22-25, 26-24, 26-24, 29-27) in maniera abbastanza beffarda se si considerano i tre finali in volata delle ultime tre frazioni, e domani cercheranno di ripetersi per allungare la propria mini striscia positiva. Il suo settetto dovrebbe annoverare una variante rispetto a quello schierato l’11 ottobre, ovvero l’opposta Caterina Piredda al posto di Michela Dinoia. Dovrebbero essere invece confermate le schiacciatrici Alessia Patasce ed Alice Teli, le centrali Silvia Rossi e Greta Pegoraro, il libero Federica Rota.

La partita si giocherà domani sera (sabato) dalle ore 20.30 alla palestra comunale di Volano e sarà diretta da Daniele Rossi e Damiano Campisi di Reggio Emilia.

L’organico del Brembo Volley Team