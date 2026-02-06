La final four di Coppa Italia inizia contro Piacenza

Prende il via sabato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la Final Four di Del Monte Coppa Italia maschile 2026. L’Itas Trentino sarà protagonista della prima semifinale, in cui sfiderà la Gas Sales Bluenergy Piacenza: fischio d’inizio programmato per le ore 15.30. Diretta su RAI Play, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

La formazione gialloblù si presenta in Emilia come testa di serie numero 1 del tabellone grazie al titolo d’inverno conquistato allo sprint lo scorso 14 dicembre al termine del girone d’andata anche per mezzo del successo per 3-2 proprio su Piacenza nell’undicesimo turno di regular season. I risultati della prima parte del girone di ritorno l’hanno però fatta scivolare nel frattempo al terzo posto, in una posizione equidistante di tre punti da chi la precede (Verona) e da chi la insegue (Modena e la stessa Piacenza).

«La Final Four di Coppa Italia è uno dei momenti più importanti e belli della stagione e per me lo è a maggior ragione, perché sarà la prima volta che potrò viverlo da protagonista dopo averne viste da tante da telespettatore. – ha dichiarato l’allenatore Marcelo Mendez – Sarà un weekend di gare di assoluto livello, in cui proveremo a giocarci sino in fondo le nostre carte, ben sapendo che troveremo avversarie agguerritissime e di grande livello sul nostro cammino. Guardiamo ovviamente solo alla semifinale di sabato con Piacenza, una squadra che ha trovato nel corso della regular season sempre maggiore ritmo e che gioca una pallavolo bella ed efficace, indipendentemente dal sestetto che schiera. La stessa cosa che proveremo a fare noi. Scenderemo in campo a Bologna molto motivati e carichi per provare a conquistare l’accesso alla prima finale della stagione. Abbiamo le qualità fisiche, tecniche e temperamentali per vivere al massimo questo fine settimana, indipendentemente dallo starting six che utilizzeremo».

Raggiunta Bologna nella tarda mattinata odierna, i gialloblù svolgeranno nel pomeriggio un allenamento di circa novanta minuti all’Unipol Arena; occasione utile per prendere i punti di riferimento rispetto ad una struttura di grandissime dimensioni e per testare la condizione dei giocatori, fra cui anche quella di Alessandro Michieletto che ha saltato le ultime tre partite per un risentimento lombare. Lo staff medico scioglierà le riserve sul suo impiego solo nell’immediata vigilia della partita, motivo per cui aggregato alla squadra c’è anche il baby Davide Boschini, classe 2007, schiacciatore di punta dell’UniTrento Volley di Serie B.

Gli avversari

La Gas Sales Bluenergy Piacenza torna ad essere protagonista di una Final Four di Coppa Italia (che aveva vinto proprio a Bologna nel 2014 e a Roma nel 2023) dopo un anno di assenza. Il successo casalingo per 3-1 contro Modena nei quarti di finale ha infatti spalancato nuovamente le porte dell’evento alla formazione biancorossa, che alla Unipol Arena ha giocato nella sua storia solo due incontri (semifinali di Coppa Italia 2017 e 2022), perdendoli entrambi (2-3 con Civitanova e 1-3 con Piacenza). La squadra allenata da Dante Boninfante (uno dei tanti ex assieme a Galassi, Pace ed il preparatore atletico Barbieri) arriva oltretutto all’appuntamento ulteriormente galvanizzata dal buon momento di forma: subito dopo aver staccato il pass per Casalecchio di Reno, ha infatti ottenuto cinque vittorie nelle successive sei partite, perdendo solo al tie break a Modena. In questo modo ha acciuffato il quarto posto in classifica (da condividere proprio con la Valsa Group), a tre punti di distanza dal terzo occupato da Trento. In questa occasione dovrebbe fare a meno di Simon e Galassi (per sopperire alla loro assenza è stato tesserato il giovane francese Iyegbekedo), ma potrà contare sul sesto bomber (Bovolenta, 276 punti) e sul terzo aceman (Mandiraci, 40 punti col servizio) del campionato.

Il programma

Sabato 7 febbraio all’Unipol Arena si giocheranno le semifinali; dopo Trento-Piacenza, alle ore 18 si disputerà il confronto fra Perugia e Verona. Il giorno successivo, domenica 8 febbraio, la finalissima fra le due vincenti programmata per le ore 18 e trasmessa in diretta su RAI Sport.