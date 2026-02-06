L'UniTrento ricomincia sul campo del giovane Montecchio

Dopo due settimane di pausa, subito dopo la conclusione del girone d’andata, riparte in questo weekend il campionato nazionale di Serie B. Nel girone C scenderà in campo anche l’UniTrento Volley, che inaugurerà il suo girone di ritorno facendo visita domenica 8 febbraio al Sol Lucernari Montecchio Maggiore nella sfida fra quinta e quarta forza del torneo. I gialloblù precedono infatti i veneti di un punto in classifica e vogliono continuare a correre dopo aver fatto registrare uno splendido exploit nella fase ascendente del campionato. L'organico può ora contare sul recuperato Nicola Mussari, ma dovrà fare a meno di Andrea Giani.

«Montecchio ha disputato un girone d’andata di altissimo livello, dal mio punto di vista al di sopra delle aspettative iniziali, considerando il notevole ringiovanimento dell’organico rispetto alla stagione precedente. – spiega l’allenatore Francesco Conci – Nelle ultime tre giornate ha raccolto altrettante vittorie e tutti i nove punti disponibili: particolarmente significativo il successo in trasferta sul difficile campo di Caselle. L’opposto classe 2008 Costa, giocando con continuità, è cresciuto molto in questi mesi, diventando il principale punto di riferimento in attacco; ci attende quindi un impegno molto difficile, ma vogliamo iniziare bene il girone di ritorno».

La partita è in programma domenica pomeriggio dalle ore 17.30 al PalaCollodi di Montecchio Maggiore e sarà arbitrata da Andrea Aleo di Caltanissetta e Simone Miggiano di Bolzano.

L'organico del Montecchio Maggiore