Volano impegnato domenica sul campo della capolista Giorgione

Archiviato il passo falso compiuto sabato scorso nel match casalingo contro il Brembo, il Volano è chiamato ora ad affrontare la più impegnativa delle partite in programma nella stagione 2025-2026, quella in casa del Giorgione, che condivide la leadership del campionato con l’Aduna Padova. Si tratta di una compagine che all’andata si era imposta in via Zucchelli senza grosse difficoltà, anche se nell’occasione il team ancora guidato da Andrea Cestari riuscì ad imporsi nel primo set (26-24), per poi cedere nettamente nei tre successivi. Il team allenato da Marco Bracci ha sin qui perso un solo incontro al tie break, ovvero la sfida giocata sul campo dell’altra regina del torneo, che si è imposta per 16-14 dopo una lunga battaglia. Un altro punto lo ha invece lasciato allo Schio, che è stato capace di portare fino al tie break la partita giocata a Castelfranco Veneto lo scorso 12 gennaio. In tutte le altre dodici sfide il Giorgione ha ceduto la miseria di cinque set, l’ultimo dei quali sabato scorso a Castel d’Azzano.

Si tratta di un team costruito per il salto di categoria, che questa società sta tentando di compiere da tempo senza troppa fortuna, ma che questa volta, non dovendo neppure passare attraverso i playoff, è più che mai a portata di mano. La solidità del settetto base è garantita dall’esperienza di tutte le g giocatrici che lo compongono, dalla palleggiatrice Ilenia Peretti, con lunghi trascorsi a Macerata fra B1 e A2, all’opposta Alessia Cicolini, che ha già all’attivo una promozione con la maglia di Altafratte; dalle schiacciatrici Alice Bellini, per due stagioni dal 2021 al 2023 a Volano, e Arianna Rizzo, compagna di Cicolini nella stagione vincente 2022-2023 e anche in quella successiva in A2, alle centrali Tatijana Fucka, in A2 a Marsala, Sassuolo e Castelfranco, e Ilaria Fanelli, altra pedina che fece parte di quel ciclo vincente all’Altafratte insieme al libero Giulia Pavei. Nell’ultimo match vinto contro l’Arena Volley la top scorer è stata Cicolini (13 punti), seguita dalla coppia Bellini – Rizzo (11 a testa), un terzetto che anche a Volano realizzò 37 punti in tre set.

L’obiettivo del Rothoblaas è quello di compiere qualche passo in avanti nella qualità del gioco e nell’intesa fra la nuova regista Matilde Pinarello e le giocatrici in vista di un ciclo di incontri alla portata della squadra di Parlatini, che fra il 21 febbraio e il 21 marzo sfiderà Torbole Casaglia, Lecco, Conegliano, Brescia e Vicenza. Se poi arriverà qualche punto sarà tutto guadagnato.

La partita si giocherà domenica dalle ore 17.30 al palasport di Castelfranco Veneto e sarà arbitrata da Alberto Miotto di Padova e Matteo Ciman di Vicenza.

L'organico del Giorgione

Il cammino del Giorgione