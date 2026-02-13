Francesco Conci nuovo head coach della nazionale under 17

Il Consiglio federale della Fipav, riunitosi oggi a Roma, ha definito ed ufficializzato gli staff delle singole rappresentative Nazionali azzurre per l’imminente stagione estiva. Una delibera riguarda da vicino anche Trentino Volley;, dato che il direttore tecnico del settore giovanile gialloblù Francesco Conci è stato nominato nuovo "head coach" dell’Italia Under 17 maschile, dopo aver ricoperto il ruolo di selezionatore dell’Under 19 nella precedente annata.

Per l’allenatore cresciuto nel club di via del Brennero, con cui ha vinto otto titoli nazionali e lanciato giocatori del calibro di Giannelli, Galassi, Michieletto, Nelli, Cavuto e Bristot, si tratta quindi di una conferma nei quadri tecnici federali, in cui era entrato già nel 2025 con il ruolo di assistant coach dell’Under 19. Per Conci durante l’estate ci sarà subito un banco di prova importante, visto che fra il 19 luglio ed il 29 agosto a Doha (Qatar) si disputerà il Mondiale di categoria e l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo vinto nel 2024.