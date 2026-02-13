L'UniTrento Volley recupera Boschini e va all'assalto di Padova

Dopo poco meno di un mese di attesa (l’ultima partita casalinga era datata 17 gennaio), sabato l’UniTrento Volley tornerà a giocare una partita alla palestra Sanbapolis di fronte al proprio pubblico. L’occasione sarà fornita dall’incontro valevole per il secondo turno del girone di ritorno, che vedrà la formazione Juniores di Trentino Volley ricevere la visita della Kioene Padova in una sorta di derby fra le formazioni di punta dei vivai dei rispettivi Club di SuperLega.

«Padova è una squadra interamente Under 19, in crescita rispetto a quando l’avevamo affrontata nel mese di ottobre. – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci riferendosi alla sfida d’andata vinta per 3-1 – A gennaio ha ottenuto una vittoria importante nello scontro diretto con l’Olympo Treviso, che le ha permesso di tenere apertissima la corsa salvezza. Andrà quindi alla ricerca di punti pesanti, cercando di approfittare del momento di difficoltà che stiamo attraversando, per cause di forza maggiore. Dovremo essere bravi ad arginare i loro principali terminali di riferimento, ovvero lo schiacciatore Zillio e l’opposto Pincerato».

L’UniTrento Volley, quinta in classifica con venticinque punti, dovrà fare a meno dello schiacciatore Giani, ma recupererà Boschini (assente domenica scorsa a Montecchio Maggiore perché a referto nella Final Four di Coppa Italia di SuperLega).

La partita si disputerà domani sera (sabato) dalle ore 20 alla palestra di Sanbapolis e sarà arbitrata da Francesco Mischi e Federico Ferrara di Verona.

