Itas Trentino al completo per la trasferta pugliese

Dopo due gare consecutive giocate di fronte ai propri tifosi per l’Itas Trentino si avvicina il momento di sostenere la prima trasferta della Pool Promozione. Domenica, infatti, il sestetto gialloblù sarà impegnato a Fasano, in provincia di Brindisi, al cospetto dell’Olio Pantaleo, formazione pugliese mai affrontata da Trento nel corso della propria storia pallavolistica. Il fischio d’inizio del match, valido per la terza giornata della Pool Promozione, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta streaming gratuita sul canale Youtube di Volleyball World Italia.

Conquistati quattro punti preziosi nelle prime due giornate della seconda fase della stagione, la squadra di Beltrami punta a proseguire il proprio trend positivo anche nella difficile trasferta sul parquet dell’Olio Pantaleo, squadra che nel primissimo scorcio di Pool Promozione si è già tolta la soddisfazione di mandare al tappeto una formazione di grande qualità come Roma. L’Itas Trentino attualmente occupa il sesto posto in classifica a quota 14 punti, due in più rispetto a Fasano. La giovane Emily Colombo sta recuperando dal problema agli addominali accusato la scorsa settimana in allenamento, in costante crescita Dominika Giuliani, in campo già per un breve spezzone di gara nella sfida con Brescia.

«Sappiamo che ci attende una trasferta ostica, in un campo difficile e contro una squadra non facile da affrontare, che si diverte, lotta e combatte in ogni occasione. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Alessandro Beltrami - In questa stagione ha già ottenuto risultati di grande prestigio, vanta in organico giocatrici di qualità e ha un ottimo sistema muro-difesa. Per quanto ci riguarda l’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di portare le nostre caratteristiche migliori di gioco sui livelli mostrati nella prima parte di gara della sfida con Brescia. Ora siamo tornati quasi a pieno regime a livello di organico dopo qualche settimana non semplicissima: non tutte le ragazze sono ancora al 100% ma stiamo lavorando per arrivarci al più presto».

Le avversarie

Il Volley Club Il Podio Fasano nasce nel 2012 come associazione sportiva con circa 130 atleti e dal 2012 ha partecipato al campionato regionale femminile di Serie D, ottenendo nel 2021 la promozione in Serie B2. L’ascesa al vertice delle categorie nazionali è stata rapidissima: già nel 2022/23 ha conquistato il pass per la Serie B1 e nella stagione 2024/2025 le pugliesi hanno ottenuto la promozione in Serie A2. Quest’anno, all’esordio assoluto nella seconda serie nazionale, l’Olio Pantaleo Fasano è stato protagonista di una prima parte di stagione estremamente positiva, chiusa con la qualificazione alla Pool Promozione centrata grazie al quarto posto finale nel girone B di Regular Season. Le giocatrici di spicco del sestetto guidato da coach Paolo Totero, sono l’opposta finlandese Piia Korhonen e le laterali Claudia Provaroni e Candela Sol Salinas.

Non esistono precedenti in gare ufficiali tra queste due società e non sono presenti ex all’interno dei due roster. Tra le fila dell’Olio Pantaleo figura un’atleta regionale, Amelie Joyce Pixner, giovane centrale originaria di Merano, cresciuta nel vivaio dell’Argentario.