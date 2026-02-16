L'UniTrento si rimette in cammino battendo Padova per 3-0

L’atmosfera di casa, la palestra Sanbapolis di Trento, fa bene all’UniTrento Volley. Sabato sera nell’impianto amico la formazione juniores di Trentino Volley ha infatti colto la prima vittoria del girone di ritorno nella Pool C del campionato nazionale di Serie B, superando con un perentorio 3-0 la Kioene Padova. È il primo successo stagionale interno col massimo scarto.

Un risultato che rilancia le quotazioni di alta classifica dei gialloblù, arrivato al termine di una prestazione che ha visto la squadra allenata da Francesco Conci vincere il derby fra le squadre di punta dei settori giovanili di Trentino Volley e Pallavolo Padova. Ad eccezione della parte centrale del secondo set, in cui si sono trovati sotto anche per 12-16 prima di siglare un parziale di 13-3 che valso il successo anche in quel caso, i padroni di casa hanno sempre abilmente controllato il match. Pur non brillando nel fondamentale di attacco, gli universitari hanno infatti altre maniere per realizzare i break point. Su tutti il muro, a segno ben dieci volte in tre frazioni e con sette interpreti differenti anche grazie alle rotazioni messe in atto da Francesco Conci nel corso dell’incontro.

Il best scorer degli universitari si è così rivelato Pitto (10 punti col 54% a rete, un block e due ace), unico giocatore in doppia cifra, ma molto bene si sono mossi anche d’Amato (8) e i centrali Frassanella e Scandiuzzi, efficaci in primo tempo. Nella seconda parte si sono visti in campo anche Taddei, Spagnolli e Pesce, facendo risparmiare qualche energia pure a Boschini, reduce dalla doppia trasferta Bologna-Lubiana con la squadra seniores.

«Abbiamo inizialmente faticato a trovare il ritmo adatto a questa partita, – ha spiegato al termine dell’incontro l’allenatore dell’UniTrento Francesco Conci – ma abbiamo sempre avuto il controllo delle operazioni nel primo set. Nel secondo si è verificata una partenza non efficace, ma gli ingressi positivi di Frassanella e Spagnolli ci hanno aiutato a cambiare marcia. Nel terzo, invece, pur ruotando tanti effettivi, siamo risultati più efficaci e quadrati mettendo in campo la nostra miglior pallavolo di serata».

Il tabellino completo