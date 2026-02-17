Giorgione troppo forte per il Volano, che finisce ko in 75'

Non era da questo incontro, con la squadra più forte del campionato, che il Volano poteva aspettarsi di raccogliere i primi punti del girone di ritorno, ma il veloce 3-0 con il quale il Giorgione ha liquidato il Rothoblaas nel posticipo della quindicesima giornata non ha comunque mostrato alcun segnale di crescita della squadra, che era il vero focus a prescindere dal risultato finale. La compagine lagarina è stata di fatto in balia delle avversarie per un‘ora e un quarto di gioco senza dare mai l'impressione di potersi giocare almeno una frazione, La superiorità fisica e tecnica della capolista è stata schiacciante e a fare la differenza non è stata solo la qualità delle cinque attaccanti sulle quali può appoggiarsi la regista Peretti, ma anche e soprattutto la facilità con la quale l'Azimut ha disinnescato tutte le soluzioni di attacco del Volano, senza eccezioni.

La nuova arrivata Matilde Pinarello ci ha provato a distribuire il gioco in maniera omogenea, ma la deludente prova delle due centrali (6 palloni a terra su 23 e un solo muro) e le grandi difficoltà di Petruzziello (5 palloni a terra con 3 muri subiti e 2 errori, che significa efficienza 0) hanno rappresentato una zavorra troppo pesante da supportare in una giornata in cui le laterali Ferrari e Bacchin hanno provato fino all'ultimo a darsi da fare.

Ora, dopo quattro partite consecutive che non hanno portato alcun punto al Volano, si presentano cinque turni dei quali diventa obbligatorio approfittare per dare una svolta alla stagione: in casa contro Torbole Casaglia, Conegliano e Vicenza, in trasferta a Lecco e Maclodio. Tutte squadre in lotta per la salvezza o per un posto a metà classifica, ma lontanissime dai top team, contro le quali non vi saranno alibi.

La cronaca

Le trevigiane non lasciano nulla al caso e schierano il settetto base con Ilenia Peretti in regia, Alessia Cicolini opposta, Alice Bellini e Arianna Rizzo schiacciatrici, Tatijana Fucka e Ilaria Fanelli centrali, Giulia Pavei libero. Anche il Volano mette in campo il settetto base, articolato sulle diagonali Pinarello – Petruzziello, Ferrari – Costalunga e Tomasetig – Agbortabi con Pierobon libero.

Il primo slancio in avanti è del Giorgione, che si porta sul 4-1 ricostruendo e contrattaccando con Rizzo, Peretti e Fucka. Un ace di Tomasetig dà coraggio alle ospiti, che dopo aver incassato il 7-4 a causa di uno smash di Fanelli su ricezione lunga di Pierobon, vanno a conquistarsi la parità grazie ad un muro di Petruzziello sull’amica Alice Bellini e a un pallonetto di Costalunga. L’illusione di potersela giocare alla pari finisce però su quel 7-7, perché poi con due soli turni al servizio (Peretti e Bellini) le rossoblù scappano sul 15-8, accogliendo di buon grado la raffica di attacchi out di Costalunga (sostituita da Bacchin), l’ace sulla nuova entrata e un muro di Fanelli ancora su Bacchin. Sul 15-8 la frazione è blindata, anche perché il Rothoblaas riesce a conquistare solo tre sporadici break point, grazie ad uno smash e a due errori veneti, che intralciano leggermente il cambio palla del Giorgione, ma non mettono in discussione il punteggio. Chiudono la frazione sul 25-18 una pipe out di poco di Ferrari e un ace di Fanelli su Pierobon.

I numeri raccontano bene la superiorità del Giorgione in attacco (14-9), fondamentale che decide quasi tutto, visto che muri (1-1), ace (2-1) ed errori (7-8) appaiono sostanzialmente allineati.

Il secondo parziale inizia nel peggiore dei modi per il Rothoblaas, che con Peretti al servizio si trova sotto per 4-0 senza avere nemmeno il tempo di capire perché. Il motivo in realtà è abbastanza chiaro, nessuna giocatrice trentina riesce a mettere la palla terra. Il Volano subisce fino al 6-2, poi inizia a giocare e a tenere testa al Giorgione, che lo aiuta a ricostruire la parità con gli errori di Rizzo e Cicolini, ma anche con due attacchi di Petruzziello (7-7). La sensazione di potersela giocare alla pari dura fino al 10-9, poi un attacco di Bellini e un diagonale out della stessa opposta biancorossa spingono le trevigiane sul +3, che diventa un +5 grazie a un attacco di Cicolini e un altro errore di Petruzziello (18-13). Impressiona la facilità con la quale l’Azimut difende e rigioca, ingabbiando ogni attaccante avversaria. Nel finale la giovane Sofia Rettore si prende anche la soddisfazione realizzare un ace e mezzo su Bacchin e su Pierobon (22-14), a poco servono i due servizi vincenti che Petruzziello realizza a set ormai assegnato (24-18). L’ultimo della serie finisce out e vale il 25-19.

Rimane notevole la differenza di rendimento fra i due attacchi (15-10), amplificata dal maggior numero di errori lagarini (5-7).

Quasi seguendo un copione predefinito, anche nel terzo parziale le padrone di casa mettono subito una distanza di sicurezza fra sé e le avversarie, leggi il 5-0 costruito con i due muri di Rizzi su Tomasetig e Peretti su Ferrari, ma anche con un errore della stessa Ferrari e un ace di Cicolini su Pierobon. A questo primo allungo il Volano riesce a rispondere per le rime (6-5), restituendo l’ace subito (Pinarello su Rizzi) e sfruttando un raro errore di Fucka nonché un attacco di Ferrari. Lo sforzo compiuto viene però neutralizzato in un attimo, dato un primo tempo di Facchinato (entrata al posto di Fanelli) e un altro muro di Rizzi su Petruzziello riportano il Giorgione sul 10-6. La frazione diventa semplicemente ingiocabile, per il Rothoblaas, due rotazioni dopo, quando, con i servizi della stessa Facchinato, le trevigiane volano sul 15-8 appoggiandosi alla solita Cicolini, alla pipe di Bellini e ad un errore di Bacchin. Da lì in poi il match si trasforma in un allenamento, tanto che Marco Bracci inserisce prima Rettore per Rizzi e poi Pozzobon per Cicolini. Qualche break point, due per parte, interrompe il flusso dei cambi palla, ma nulla muta l’inerzia che porta al 25-19 finale, portato da un primo tempo di Fucka.

In questa frazione la differenza fra i due attacchi è minore che nelle precedenti (14-12), ma pesano i due muri in più (4-2) e i due errori in meno (4-6) del Giorgione.

Il tabellino completo