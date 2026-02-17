Mercoledì la Trentino Itas archivia la prima fase di Champions

La CEV Champions League vivrà nella giornata di mercoledì l’ultimo turno della fase a gironi. In questa occasione la Trentino Itas affronterà il terzo impegno continentale della stagione alla BTS Arena di Trento, ospitando i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara: sesta giornata della Pool A. Fischio d’inizio programmato per le ore 20.30: diretta su Sky Sport Arena, DAZN e Radio Dolomiti.

Il successo di giovedì sera a Lubiana ha consentito ai campioni d’Italia di accedere alla fase finale della competizione per la quattordicesima volta in altrettante partecipazioni grazie alla matematica certezza del secondo posto nel girone, risultato che vale la qualificazione agli ottavi di finale. Il match con Ankara conta comunque tanto, perché potrebbe garantire ai gialloblù, in caso di risultato positivo, di essere la migliore seconda di tutti i cinque gironi (come attualmente è) e quindi disporre di un accoppiamento sulla carta più semplice nel primo doppio turno ad eliminazione diretta.

«Nonostante le posizioni di classifica di entrambe le squadre siano già definite, quella contro lo Ziraat Bankkart Ankara sarà una partita importante per diversi motivi. – conferma l’allenatore Marcelo Mendez - Primo fra tutti i tre punti in palio, che servirebbero sia a noi sia ai turchi per ottenere il miglior ranking possibile in vista del tabellone finale, ma poi c’è ovviamente anche la voglia di confrontarsi nuovamente contro una delle migliori squadre di questa competizione per capire il nostro attuale livello di gioco. Spesso partite del genere valgono più di molti allenamenti perché ti costringono a stare sotto pressione per tutta la sua durata. È una bella occasione per provare a crescere ancora, non solo per quanto riguarda la parte tecnica e tattica ma anche per quella temperamentale».

I gialloblù si presenteranno all’appuntamento privi di Michieletto e Flavio, con quest’ultimo tenuto precauzionalmente a riposo per la lombalgia che lo aveva fermato poco prima della gara di domenica con Grottazzolina.

Gli avversari

Già certo, con un turno d’anticipo, di aver staccato il pass per i quarti di finale della competizione (che viene assegnato ad ogni prima classificata dei cinque giorni), lo Ziraat Bankkart Ankara si ripresenta a Trento a undici mesi di distanza dall’ultima volta per provare a concludere in bellezza la Pool A e guardare con fiducia al proseguo nella massima rassegna continentale. Il Club della capitale turca attualmente vanta il miglior ranking fra tutte le cinque Pool, situazione che le consentirebbe di essere inserita nel tabellone dei Play Off come testa di serie numero unp, con quindi motivate ragioni per provare a concedere il bis europeo dopo la vittoria nella precedente stagione della CEV Cup. Quella in corso è la quinta partecipazione alla Champions League, in cui il miglior risultato di sempre è la semifinale raggiunta nell’edizione 2024, vinta da Trento. L’allenatore Kavaz ha a sua disposizione una rosa che ha tanto talento, specialmente su palla alta: lo schiacciatore polacco Fornal (ex Jastrzebski), che fa coppia in diagonale con il francese Clevenot (miglior giocatore dell’Olimpiade di Parigi, in Italia con la maglia di Milano e Piacenza) e l’opposto l’olandese Nimir Abdelaziz (a Trento nella stagione 2020/21 in cui ha totalizzato 46 presenze e 841 punti), arrivato in coppia con l’altro ex, Dick Kooy (35 presenze e 294 punti nella stessa stagione in gialloblù), sono i nomi più altisonanti. Tutti gli altri giocatori sono autoctoni e nel giro della nazionale turca: il regista Yenipazar, i centrali Bülbül e Savas ed il libero Bayraktar sono i quattro atleti che completano il sestetto titolare. Nella Efeler Ligi attualmente conta sedici vittorie e due sconfitte: primo posto in classifica con un punto di vantaggio sui cugini dell’Halkbank che però hanno giocato una partita in più.

La rosa dello Ziraat Bank Ankara: 1. Ahmet Karatas (l), 3. Hilmi Sahin (p), 6. Vahit Emre Savas (c), 7. Bedirhan Bülbül (c), 8. Dick Kooy (s), 9. Özgür Karababa (c), 10. Jona Jokela (o), 11. Murat Yenipazar (p), 12. Burakhan Tosun, 14. Nimir Abdel-Aziz (o), 17. Trevor Clevenot (s), 19. Berkay Baykatar (l), 20. Aykut Gedik (s), 21. Tomasz Fornal (s). All. Mustafa Kavaz.