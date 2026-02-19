Negli ottavi di finale l'Itas Trentino pesca il PGE Varsavia

La conclusione della fase a gironi ha decretato i nomi delle undici formazioni che si qualificano al tabellone finale che assegnerà la 2026 CEV Champions League. Come da regolamento, tutte le prime classificate dei cinque gironi accedono direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la migliore terza daranno vita a tre ottavi di finale, in programma già ai primi di marzo. Per guadagnare un posto fra le prime otto della competizione, i campioni d’Italia dovranno riuscire a superare i polacchi del PGE Projekt Warszawa.

Ottavi di finale (4 marzo – 11 marzo):



PGE Projekt Warszawa - Trentino Itas

Guaguas Las Palmas - Montpellier HSC Vb

Asseco Resovia Rzeszow - Knack Roeselare



Quarti di finale (24 marzo – 1 aprile):



PGE Projekt Warszawa o Trentino Itas contro Bogdanka Luk Lublin

Guaguas Las Palmas o Montpellier HSC Vb contro Sir Sicoma Monini Perugia

Cucine Lube Civitanova - Aluron CMC Zawiercie

Asseco Resovia o Knack Roeselare contro Ziraat Bankkart Ankara

La scheda del PGE Projekt Warszawa

Società della capitale dalla storia recente, fondata nel 2005 raccogliendo l’eredità dello storico Club AZS Politecnica; negli ultimi anni ha ottenuto risultati di alto profilo sportivo, raccogliendo un secondo posto nella PlusLiga 2019 ed un terzo in quelle 2022, 2023 e 2025. Nel 2024 fa ha conquistato il successo di maggior prestigio: la Challenge Cup, vinta superando in finale Monza. Partecipa per la quinta volta alla CEV Champions League grazie al terzo posto della precedente stagione nel campionato polacco. Il miglior risultato nella massima competizione continentale è legato proprio all’ultima stagione, quando si è fermata ai quarti di finale eliminata dall’Halkbank Ankara al golden set.

La rosa può contare su alcune conferme importanti rispetto alla precedente annata come quella del francese Tillie, dell’opposto tedesco Weber (ex Milano), del centrale Kochanowski e dei palleggiatori Firlej e Kozlowski e sull’ormai consolidato innesto di pedine di valore come lo schiacciatore Bednorz (ex Modena), il centrale Klos, il giovane opposto Gomulka e lo schiacciatore canadese Koppers.

Non vanta precedenti ufficiali con Trentino Volley, ma le due partite da giocare a marzo la faranno diventare la sesta formazione polacca sfidata dal club gialloblù nella sua storia.

Sestetto tipo: Firlej (p)-Weber (o), Bednorz-Tillie (s), Klos-Semeniuk (c), Wojtaszek (l).