Rothoblaas senza alternative: deve battere il Torbole Casaglia

Quattro sconfitte consecutive possono bastare. Il Volano domani sera attende alla palestra di via Zucchelli la neopromossa Idras Torbole Casaglia con l’obiettivo di ritrovare confidenza con la vittoria, che manca ormai dal lontano 20 dicembre, quando le biancorosse espugnarono Cerea, per non dire di quella casalinga, che latita addirittura dal 15 novembre, quando batterono per 3-1 il fanalino di coda Promoball. E la questione non è solo estetica o simbolica, ma di sostanza, perché l’attuale terz’ultimo posto va abbandonato quanto prima per evitare di ritrovarsi a lottare fino all’ultimo per la salvezza. Un conto è disputare un torneo senza ambizioni di alta classifica, come pianificato in estate, un conto trovarsi impelagati nella lotta per non retrocedere con tutte le tensioni che ne possono derivare. Uno scatto del match di andata (foto Torbole Casaglia)

La avversarie che incontreranno domani Petruzziello e compagne hanno gli stessi obiettivi della squadra trentina: riconfermarsi nella terza categoria nazionale, che l’anno prossimo diventerà la quarta, e poi cercare di piazzarsi più in alto possibile. Per ora tutto è andato secondo i programmi, visto che la rosa allenata da un decennio da Irene Favero non si è mai trovata in zona rossa ed oggi naviga in nona posizione. Ha conosciuto il periodo più negativo della stagione fra il 13 dicembre e il 17 gennaio, quando ha inanellato quattro sconfitte consecutive contro Aduna, Peschiera, Conegliano e Vicenza, ma all’inizio del girone di ritorno si è risollevata, superando al tie break il Cerea in trasferta e il Gps San Vito in casa in entrambi i casi rimontando da 0-2 a 3-2.

Il settetto base annovera Emma Laperchia al palleggio, Carlotta Pieraccioni opposta, Aurora Marchesini e Adriana Simpsi in posto 4, Renée Campi e Flavia Canevali centrali, Camilla Riccardi libero. Un assetto un po’ diverso da quello che aveva superato il Volano per 3-0 lo scorso 25 ottobre, nel quale opposta aveva giocato Alessia Lumini e al centro Marta Cherubini al posto di Canevali. Inoltre da qualche settimana si è aggiunta alla rosa anche Sara Frigerio, attaccante del 1999, un’alternativa in più che per ora è stata impiegata a singhiozzo. Le giocatrici più pericolose sono la laterale Marchesini e la centrale Canevali, anche se nel match di andata la più prolifica era stata Simpsi con 16 punti all’attivo.

Il Rothoblaas deve progredire nella costruzione degli automatismi con la nuova regista Matilde Pinarello e soprattutto aumentare le proprie percentuali di attacco, che nelle ultime esibizioni sono state largamente insufficienti anche solo per vincere qualche set. Il match è in programma sabato sera (domani) dalle ore 20.30 alla palestra comunale di Volano e sarà arbitrato da Chiara Rizzardo e Alice Crivellente di Verona.

L'organico dell'Idras Torbole Casaglia

Il cammino dell'Idras Torbole Casaglia