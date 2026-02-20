volley.sportrentino.it
SporTrentino.it
B2 Femminile

Ashanty Despaigne: «Non ci accontentiamo della salvezza»

Il girone di ritorno non poteva iniziare meglio per la Trentino Energie, che ha centrato due vittorie in due incontri, l'ultima superando per 3-0 in Mandello al termine di un match dominato. A commentare la sfida e il buon momento della squadra di Cognola abbiamo chiamato la giovane centrale cubana, cresciuta pallavolisticamente a Roma fra VollyRò e Volley Friends.

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube.

Autore
Andrea Cobbe
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.

Classifica

B2 femminile: Girone B
SquadraPG
Bstz Omsi Vobarno3315
Brescia3215
Lurano 953015
Trentino Energie2715
Recoaro Tml Como2615
Academy Valtellina2615
Zanica2515
Cartiera Adda Mandello2315
Barzanò2315
Electro Adda Olginate2115
Valpala Evoca1815
Busto Motor Legnano1415
Studio 55 Ata1315
Lagaris Rovereto415

Notizie

Foto e Video

Ashanty Despaigne Castellanos (Argentario)
Federico Frassanella (UniTrento)
Sofia Battistoni (Argentario)
Giovanna Santi (Trentino Energie)
Sofia Ragazzi (Trentino Energie)
Sofia Mattei (Trentino Energie)