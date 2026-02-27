Per l'Itas Trentino ora c'è pure la SuperCoppa

Nel fine settimana a Trieste si assegna il secondo titolo della stagione 2025/26, la Del Monte Supercoppa. Per la decima edizione consecutiva, la competizione vedrà protagoniste le quattro formazioni che hanno ottenuto il miglior piazzamento nella precedente annata agonistica, impegnate in una Final Four, simile in tutto e per tutto a quella che si è giocata tre settimane prima a Casalecchio di Reno per la Coppa Italia. L’Itas Trentino scenderà in campo al PalaTrieste nella prima semifinale di sabato 28 febbraio, affrontando a partire dalle ore 15.30 la Sir Susa Scai Perugia. Diretta su RAI Play, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT VBTV.

Sabato 28 febbraio al PalaTrieste si giocano le semifinali; dopo Trento-Perugia, alle ore 18 si disputerà il confronto fra Civitanova e Verona. Il giorno successivo, domenica 1 marzo, la finalissima fra le due vincenti programmata per le ore 15 e trasmessa in diretta su RAI 2.

Chiusa solo mercoledì sera la regular season di SuperLega al terzo posto in classifica con appena un punto di ritardo rispetto a Verona, la formazione Campione d’Italia si appresta a vivere un’altra partita da dentro o fuori per provare a centrare la seconda finale stagionale dopo quella giocata ad inizio mese in Coppa Italia.

«Dopo Bologna, saremo di nuovo protagonisti di una prestigiosa Final Four e scenderemo in campo con lo stesso obiettivo: combattere su ogni pallone per provare a sovvertire i pronostici e regalarci un grande weekend, anche a Trieste. – sono parole dell’allenatore Marcelo Mendez - Sappiamo bene che già in semifinale ci attende un impegno difficilissimo, perché Perugia non è prima in classifica e campione in carica per caso, ma daremo tutto per metterla in difficoltà e tenere alti i colori di Trentino Volley».

Il tecnico argentino potrà contare sui tredici dei quattordici effettivi della rosa: l’unico indisponibile è Michieletto, rimasto a Trento. Nelle fila gialloblù sono ben dieci coloro che possono vantare una o più partecipazioni alla Supercoppa Italiana: il centrale Flavio è quello che ne ha vinte di più (due), seguito da Lavia e Sbertoli (1). Gli esordienti assoluti sono Faure, Ramon, Sandu e Torwie. Per Trentino Volley la semifinale con Perugia sarà la 1.128a gara ufficiale della sua ultraventennale storia nel settore maschile, la seconda di sempre a Trieste, dove aveva già giocato il 21 dicembre 2003 una partita di regular season di Serie A1 contro la locale formazione Adria Volley, vincendola per 3-0.

Gli avversari

La Sir Susa Scai Perugia si presenta in Friuli avendo appena conquistato la vittoria della regular season, che le consentirà di vestire i panni della testa di serie numero 1 del tabellone negli imminenti Play Off. L’esatto contrario di quanto accadrà in questa Supercoppa, dove è stata l’ultima ad aver acquisito il diritto di partecipare, non avendo ottenuto nella precedente stagione né la qualificazione alla Finale Scudetto né a quella di Coppa Italia. La prova di forza messa in atto nel precedente weekend a Verona, sul campo dei vincitori del primo trofeo del 2026 e la grande continuità di rendimento mostrata nel corso delle ventidue giornate di SuperLega (solo due sconfitte in ventidue giornate) collocano però gli umbri fra i principali favoriti per la vittoria in una competizione che ha spesso regalato gioie ai Block Devils. Basti pensare che nessuna fra le quattro partecipanti al weekend giuliano ha vinto tanto volte il trofeo quanto Perugia (6), reduce da cinque successi nelle ultime sei edizioni. La squadra allenata da Angelo Lorenzetti arriva all’appuntamento senza poter verosimilmente contare su due pedine importanti come Loser e Ishikawa (non utilizzati nelle ultime partite per problemi fisici), ma la profondità della rosa permette al tecnico ex di turno di poter trovare comunque soluzioni ideali per non abbassare il livello di gioco. Fra le pedine fondamentali ci sono giocatori che hanno vestito la maglia gialloblù come il palleggiatore Simone Giannelli (315 partite ufficiali fra il 2014 e 2021 e 131 volte capitano), il centrale Sebastian Solé (189 gettoni fra il 2013 e 2017), il libero Massimo Colaci (345 fra il 2010 e 2017) e lo schiacciatore Donovan Džavoronok (47 nella stagione 2022/23).