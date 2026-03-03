La Trentino Itas cerca segnali incoraggianti a Varsavia

Scattano gli ottavi di finale di 2026 CEV Champions League. Dopo i turni preliminari e la fase a gironi, la massima competizione continentale per club prosegue con il primo (di due) doppi atti che porterà alla Final Four in programma il 16 e 17 maggio alla Inalpi Arena di Torino. Per la prima volta nella sua storia la Trentino Itas troverà sulla propria strada i polacchi del PGE Projekt Warszawa; il match d’andata si giocherà mercoledì 4 marzo in Polonia. Alla Hala Torwar di Varsavia fischio d’inizio programmato per le ore 20.30 italiane: diretta su Sky Sport Max, DAZN e Radio Dolomiti.

Nel primo turno ad eliminazione diretta del tabellone finale scendono in campo le cinque squadre seconde classificate dei rispettivi gironi e la migliore terza (proprio Warszawa), che si affrontano in tre doppi confronti. Le altre due sfide di andata sono Las Palmas - Montpellier (in programma giovedì 5 in Spagna alle ore 19) e Rzeszow - Roeselare (mercoledì alle ore 18). La vincente di Varsavia-Trento troverà nei quarti il Lublin (andata il 25 marzo, ritorno il primo aprile in Polonia).

Dopo aver disputato quelle di Supercoppa e Coppa Italia, la formazione gialloblù inizia il cammino anche nella fase finale del massimo trofeo continentale; in questo caso non c’è l’eventualità di eliminazione diretta al termine di una partita singola, ma per provare a giocarsi tutte le proprie possibilità di accedere ai quarti di finale nella gara di ritorno, in programma l’11 marzo a Trento, servirà una grande prestazione già nella partita di andata, a cui i Campioni d’Italia arrivano dopo il match giocato sabato a Trieste contro Perugia.

«Conosco bene il PGE Projekt Warszawa per averlo affrontato diverse volte nelle precedenti stagioni quando allenavo nel campionato polacco. – ha dichiarato l’allenatore della Trentino Itas Marcelo Mendez in sede di presentazione – Dispone di una rosa con tanti giocatori di esperienza internazionale: Bednorz, Weber, Tillie, Semeniuk (Yurii), Kochanowski e Firlej hanno spesso giocato partite importanti nelle coppe europee e con le rispettive nazionali. Sarà una doppia sfida di alto livello perché incontreremo un avversario che esprime una buona pallavolo e che ha alle spalle un club molto strutturato. Il nostro percorso non sarà facile, probabilmente abbiamo trovato la compagine più forte fra quelle che potevamo incontrare, ma se si vuole vincere la competizione bisogna necessariamente superare scogli molto duri. Sono fiducioso, anche perché potremo giocare la gara di ritorno di fronte al nostro pubblico ma dobbiamo iniziare a costruirci la qualificazione già nell’incontro di mercoledì».

Il tecnico argentino dovrà fare a meno solo di Michieletto, rimasto a Trento, ma potrà comunque contare su quattordici giocatori, tenendo conto anche della presenza in Polonia del baby Boschini. La squadra ha raggiunto Varsavia questa mattina e completerà la preparazione all’appuntamento con l’allenamento di questa sera e con quello di mercoledì mattina alla Hala Torwar, dove Trentino Volley giocherà la sua 1.129a gara della sua storia maschile (bilancio: 790 vittorie e 338 sconfitte).

Gli avversari

Per il PGE Projekt Warszawa, società della capitale polacca fondata nel 2005 raccogliendo l’eredità dello storico Club AZS Politecnica, quella che si apre mercoledì è la seconda apparizione assoluta al tabellone finale di Champions League su un totale di cinque partecipazioni complessive. Nella scorsa edizione la sua avventura era terminata ai quarti di finale, eliminata al golden set dall’Halkbank Ankara. La conferma fra le migliori undici squadre d’Europa suggella un periodo recente particolarmente significativo, che l’ha vista classificarsi al secondo posto nella PlusLiga 2019 ed al terzo in quelle 2022, 2023 e 2025 e soprattutto vincere la Challenge Cup nel 2024, superando in Finale Monza.

Nel roster affidato alle mani dell’allenatore Kamil Nalepka (che a gennaio ha sostituito il finlandese Tommi Tiilikainen, di cui era primo assistente) può contare su alcuni nomi particolarmente noti, come lo schiacciatore francese Tillie (in Italia a Ravenna, Latina e Modena), l’opposto tedesco Weber (ex Milano e Padova), i centrali polacchi Kochanowski e Klos, il palleggiatore Firlej e sull’apporto di un posto 4 di grande esperienza come Bednorz (ex Modena). Nella fase a gironi ha sfidato due volte Civitanova nella Pool E, perdendo 0-3 in casa e al tie break nelle Marche e risultando la migliore terza della fase a gironi. Nel campionato polacco attualmente è seconda in classifica con cinque punti di ritardo dalla capolista Zawiercie e conta diciassette vittorie in ventitré giornate. L’ultima l’ha ottenuta in casa del Kedzierzyn-Kozle, sabato scorso (3-2).

La rosa del PGE Projekt Warszawa: 4. Jakub Kochanowski (c), 5. Jan Firlej (p), 6. Karol Klos (c), 7. Kevin Tillie (s), 9. Yurii Semeniuk (c), 10. Bartosz Bednorz (o), 14. Maciej Olenderek (l), 15. Bartosz Gomulka (o), 17. Brandon Koppers (s), 18. Damian Wojtaszek (l), 19. Bartosz Firszt (s), 20. Linus Weber (o), 85. Michal Kozlowski (p), 99. Jakub Strulak (c). Allenatore Kamil Nalepka.