Per l'UniTrento Volley trasferta in casa della capolista

Sabato sera l’UniTrento Volley va a caccia del colpo grosso in riva al Lago di Garda. A partire dalle ore 19.30 la formazione Juniores di Trentino Volley sarà infatti di scena a Bardolino sul campo del Volley Veneto, capolista incontrastata del girone C, per l’incontro valevole per il diciottesimo turno assoluto di regular season. La differenza di punti in classifica (29 a 43 in favore dei veneti) è cresciuta nella prima parte del girone di ritorno, quando i gialloblù che hanno vinto solo una delle prime quattro gare giocate, ma nella partita d’andata disputata al Sanbapolis l’8 novembre l’equilibrio fu grande nonostante l'1-3 finale.

«Bardolino è una squadra molto forte e sta dominando il campionato. – ha spiegato l’allenatore Francesco Conci – In questa stagione ha perso soltanto una partita per 3-2 e in casa è ancora imbattuta. Senza i due nostri giocatori più rappresentativi, Boschini e Giani, sarà complicato metterli in difficoltà, ma ci potremo provare con la tranquillità di chi non ha niente da perdere».

La partita si giocherà domani sera dalle ore 19.30 al palazzetto di Bardolino e sarà arbitrata da Alessandro Rocchi di Milano e Giacomo Vannuzzi della sezione Etruria

