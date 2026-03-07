Playoff al via, per l'Itas c'è l'ostacolo Civitanova

Nel weekend in corso scattano i Play Off Scudetto. Nei quarti di finale l'Itas Trentino maschile Campione d'Italia sfiderà la Cucine Lube Civitanova nella serie al meglio delle cinque partite che garantisce un pass per la semifinale. Gara 1 si gioca sabato 8 marzo alla BTS Arena di Trento: fischio d'inizio previsto per le ore 17. Diretta su Radio Dolomiti e live streaming su DAZN e VBTV.

La formazione gialloblù inizia la corsa per difendere il tricolore che porta sulle maglie come testa di serie numero 3 del tabellone, senza però poter disporre di Alessandro Michieletto (mvp dell'ultima edizione dei Play Off), ancora fermo ai box per i problemi accusati alla schiena già a fine gennaio.

«Con la partita di domenica si apre un nuovo capitolo di questa stagione e siamo contenti di poterlo cominciare di fronte al nostro pubblico, che potrà darci un grande supporto per provare a far valere il fattore campo che ci siamo meritati chiudendo la regular season al terzo posto. – sottolinea l'allenatore Marcelo Mendez presentando la serie con i marchigiani che lo vedrà impegnato per la prima volta nei Play Off Scudetto italiani - Ci troviamo di fronte ad un quarto di finale difficilissimo, perché Civitanova è una squadra dotata di grande individualità ed esperienza per affrontare partite di questo livello, ma siamo reduci da una importante vittoria in Polonia in Champions League e spero davvero che questo risultato possa offrirci ulteriore spinta e convinzione nei nostri mezzi per offrire la miglior versione di noi anche in questo frangente. Sarà una serie di alto livello, che probabilmente si deciderà nel rapporto fra battuta ed attacco, ma la verità è che per andare avanti bisogna giocare bene in tutti i fondamentali, non ci sono altre strade».

Quelli che prendono il via domenica saranno gli undicesimi Play Off in carriera per Nicola Pesaresi, il giocatore della rosa gialloblù che ne ha disputati di più (vincendoli in due casi – edizione 2017 con Civitanova e 2025 con Trento), mentre saranno i quinti in maglia Itas Trentino per Sbertoli e Lavia, gli atleti dell'attuale rosa che vantano più presenze (rispettivamente 33 e 41) in questa fase della stagione dopo Michieletto (sesto Play Off, 43 partite). Tre gli esordienti: i centrali Sandu e Torwie e lo schiacciatore Boschini. In questa occasione Trentino Volley giocherà la partita ufficiale numero 1.130 della propria storia, la 165^ nei Play Off Scudetto e andrà a caccia della 791^ vittoria di sempre. Per Daniele Lavia sarà la 200^ in maglia gialloblù.

Gli avversari

La Cucine Lube Civitanova si presenta a Trento per iniziare la sua ventinovesima partecipazione ai Play Off Scudetto, vinti in sette circostanze, giocando un totale di undici Finali. I biancorossi hanno chiuso la stagione regolare con 40 punti ed il sesto posto in classifica, frutto di tredici vittorie in ventidue giornate, mettendo in luce la grande vena realizzativa di Aleksandar Nikolov, che con 450 punti in ventun partite giocate è risultato essere il miglior marcatore del torneo ed il secondo aceman (57) dietro l'opposto di Modena Buchegger. La squadra allenata da Giampaolo Medei ha però tante armi a propria disposizione, fra cui proprio il servizio (il secondo per punti della SuperLega) e, a livello individuale, giocatori come Bottolo (sesto ricevitore del campionato), Loeppky (sesto attaccante), Gargiulo (quarto blocker) e Balaso, l'elemento di maggior esperienza insieme a Podrascanin (ex di turno al pari di D'Heer). Solo giovedì sera la rosa si è arricchita di un ulteriore tassello, grazie al tesseramento dello schiacciatore tunisino Hamza Hfaiedh per far fronte alla recente partenza del pari ruolo Poriya. Civitanova arriva a questo appuntamento dopo l'1-3 in semifinale di Supercoppa con Verona, con alle spalle quindi una intera settimana di lavoro tenendo conto che entrerà in gioco nei Play Off di Champions League solo nei quarti di finale, avendo ottenuto il primo posto nella Pool E.