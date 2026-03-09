L'Itas Trentino inserisce in organico una nuova palleggiatrice

Una giovane interessante, ma già dotata di un bagaglio di esperienza nazionale e internazionale per completare il parco palleggiatrici dell’Itas Trentino. Per far fronte all’infortunio al ginocchio occorso a Sofia Monza, costretta a rimanere ai box per circa un mese dopo il problema accusato nella sfida di Montichiari contro Brescia, il club gialloblù è tornato sul mercato assicurandosi le prestazioni di Eleonora Muscetti, reduce da una parentesi nel campionato belga nella prima parte della stagione in corso.

Nata a Bormio (provincia di Sondrio) il 26 giugno 2002, è cresciuta pallavolisticamente tra le fila della Yamamay Busto Arsizio, per poi disputare una stagione all’Igor Novara in Serie B2 nel 2018/19. Successivamente ha vestito le maglie di Soverato (A2), Parella Torino (B1), Catania (B1), Valtellina (B1) e Cabiate (B1), prima di intraprendere un’avventura di due anni al RC Cannes, nel campionato francese, esperienza che ha preceduto l’approdo al Tchalou Volley in Belgio.

«Dopo l’infortunio di Monza era necessario affiancare a Guerra un’altra palleggiatrice, per disporre di un’alternativa in più in partita e per mantenere immutato il livello dell’allenamento. - spiega Alessandro Beltrami, allenatore dell’Itas Trentino - Eleonora nelle ultime stagioni ha giocato in Francia, mentre quest’anno ha iniziato il campionato in Belgio, rientrando poi in Italia per recuperare da un piccolo infortunio. Siamo felici che abbia dato la sua disponibilità per aiutarci in questo finale di stagione».

«Sono molto contenta di essere ritornata nel campionato italiano dopo tre anni all’estero, seppure solo per la parte conclusiva della stagione. - sono le prime parole della nuova alzatrice dell’Itas Trentino Eleonora Muscetti - Sono felice di essere arrivata a Trento e metterò a disposizione tutto ciò che ho per dare una mano alla squadra. Mi reputo una giocatrice molto solare e mi piace mettere a disposizione la mia energia e sostenere al meglio le mie compagne di squadra».

Eleonora Muscetti sarà già a disposizione di Alessandro Beltrami per la sfida di questa sera contro l’Olio Pantaleo Fasano e vestirà la maglia numero 15.

La scheda

Nata a Bormio il 26 giugno 2002

180 cm, ruolo palleggiatrice

2018/19 Igor Novara B2

2019/20 Volley Soverato A2

2020/21 Parella Torino B1

2021/22 Hub Ambiente Catania B1

2022/23 Progetto Valtellina B1

novembre 2022 Pallavolo Cabiate B1

2023/24 RC Cannes (Francia)

2024/25 RC Cannes (Francia)

2025/26 Tchalou Volley (Belgio)

marzo 2026 Itas Trentino A2