Mercoledì Trentino Itas in campo contro Varsavia alla BTS Arena

Si gioca mercoledì 11 marzo alla BTS Arena la gara di ritorno degli ottavi di finale di CEV Champions League, primo di due doppi turni ad eliminazione diretta prima della Final Four (16-17 maggio, a Torino). La Trentino Itas ospiterà i polacchi del PGE Projekt Warszawa con l’obiettivo di bissare la vittoria ottenuta nella partita d’andata giocata in Polonia una settimana fa e qualificarsi quindi al turno successivo. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30; diretta su Sky Sport 255, DAZN e Radio Dolomiti.

I Campioni d’Italia tornano a disputare una partita casalinga di Champions League a distanza tre settimane dall’ultimo precedente (18 gennaio, con Ankara), con l’obiettivo di ottenere un altro risultato positivo per staccare la qualificazione ai quarti di finale, traguardo intermedio centrato sempre nelle ultime otto partecipazioni alla competizione e complessivamente già ottenuto in dodici circostanze.

«Ci giochiamo tutto in questa gara di ritorno, consapevoli che il risultato dell’andata è stato importante, ma non sufficiente a garantirci quella qualificazione che vogliamo ottenere a tutti i costi. – ha spiegato in sede di presentazione l’allenatore Marcelo Mendez - A Varsavia abbiamo offerto una buona prova, che andrà confermata anche mercoledì sera di fronte al nostro pubblico. Nonostante il periodo pieno di impegni, sono convinto che la mia squadra possa giocare un’altra bella partita ed ottenere il passaggio del turno per proseguire la nostra corsa europea; siamo in crescita rispetto al recente passato e tutto ciò mi fa essere fiducioso».

La Trentino Itas arriva all’appuntamento forte di tredici vittorie in sedici partite casalinghe stagionali e di cinque affermazioni in sette sfide disputate in 2026 CEV Champions League. Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno solo di Alessandro Michieletto e completerà la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e di mercoledì mattina.

Sarà la 243ª gara internazionale della storia di Trentino Volley (bilancio 139 vittorie, 49 sconfitte), la 142a di sempre in Champions League. Di fronte al proprio pubblico in questa competizione il Club gialloblù ha giocato in totale 64 gare, perdendone solo dieci.

Gli avversari

Il PGE Projekt Warszawa fa capolino a Trento per la prima volta nella sua storia con la necessità di vincere tassativamente la partita di ritorno per riuscire a giocare quantomeno il golden set (in caso di vittoria al quinto set) o di staccare direttamente la qualificazione ai quarti di finale (in caso di 3-0 o 3-1), che in Champions League ha ottenuto solo una volta, nella precedente edizione. La squadra della Capitale arriva all’appuntamento dopo aver perso in casa domenica sera proprio contro il Lublin (compagine che la vincitrice di questo ottavo troverà nei quarti di finale). Un ko che ha allontanato definitivamente il primo posto della classifica, in mano allo Zawiercie e ora distante sei lunghezze a due turni dalla conclusione della regular season. Nella rosa affidata all’allenatore Nalepka sono diversi i giocatori che hanno già calcato da avversari il mondoflex di Trento nel corso delle precedenti stagioni fra SuperLega o Coppe Europee: lo schiacciatore Bednorz (ex Modena e Kedzierzyn-Kozle), l’altro martello Tillie (ex Modena, Latina e Ravenna), l’opposto Weber (ex Berlino e Milano, Padova e Friedrichshafen), i centrali Klos (ex Belchatow e Rzeszow) e Kochanowski (ex Rzeszow e Kedzierzyn-Kozle), lo schiacciatore canadese Koppers (ex Ravenna) ed il palleggiatore Kozlowski (ex Kedzierzyn-Kozle).

La rosa del PGE Projekt Warszawa: 4. Jakub Kochanowski (c), 5. Jan Firlej (p), 6. Karol Klos (c), 7. Kevin Tillie (s), 9. Yurii Semeniuk (c), 10. Bartosz Bednorz (o), 14. Maciej Olenderek (l), 15. Bartosz Gomulka (o), 17. Brandon Koppers (s), 18. Damian Wojtaszek (l), 19. Bartosz Firszt (s), 20. Linus Weber (o), 85. Michal Kozlowski (p), 99. Jakub Strulak (c). Allenatore Kamil Nalepka.

Gli altri due incontri degli ottavi sono in programma in giornate differenti: stasera Montpellier-Las Palmas (ore 20, andata 1-3), giovedì Roeselare-Rzeszow (ore 20.30, andata 0-3).