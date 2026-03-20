Il Rothoblaas fra le mura amiche contro l'attrezzato Vicenza

Incamerati sei punti su sei contro le due squadre più giovani del girone, San Donà e Promoball, il Volano è atteso ora a una serie di test decisamente più probanti contro compagini più attrezzate e più esperte, con l’obiettivo di mettere altro fieno in cascina prima degli scontri salvezza casalinghi contro Peschiera, Cerea e Trescore Balnerario, che si succederanno nel mese di aprile. Il primo ostacolo si chiama Vicenza ed è una squadra contro la quale, al di là della classifica, il Rothoblaas dovrebbe cercare di dare il meglio di sé per vendicare uno dei ko più brutali incassato in questa stagione e nella sua storia, lo 0-3 con parziali bassissimi (16, 14 e 13) del 22 novembre.

In quel periodo la squadra berica poteva ancora pensare di lottare per i primi tre posti, ma ci hanno pensato le tre sconfitte quasi consecutive rimediate contro San Vito, Arena e Giorgione arrivate poco dopo ad escludere con largo anticipo il team allenato da Mariella Cavallaro dalla corsa alla A3. Nelle ultime dieci partite il team veneto ha comunque ottenuto sette vittorie, che lo hanno riportato nelle zone alte della classifica, ma di fatto più che dedicarsi a conservare un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione questa squadra, a 15 punti dal terzo posto, non può più fare.

Se rispetto alla sfida dell’andata il Volano può contare su una risorsa in più, la palleggiatrice Matilde Pinarello, anche Vicenza si è dotato di una pedina nuova, ovvero la schiacciatrice Martina Ghezzi, giocatrice del 2001 già protagonista in biancorosso nella scorsa stagione, che ha vissuto una breve esperienza negli Stati Uniti (al St. John's Red Storm) per poi rientrare ad inizio febbraio. Il settetto base per ora è rimasto immutato, ma lei e l’ex Nicole Ianeselli rappresentano comunque due alternative valide alle titolari Sanzana Ioana Motroc, giocatrice romena, e Sveva Tonello. Le altre diagonali sono composte da Natasha Spinello (regia) e Lidia Digonzelli (opposta), miglior realizzatrice contro il Volano, e da Martina Pegoraro e Beatrice Bacchilega (centrali), con Lucia Morra nel ruolo di libero. Per batterle il Rothoblaas dovrà necessariamente alzare il livello del proprio gioco rispetto alle ultime pur vittoriose uscite.

La partita si giocherà domani sera dalle ore 20.30 alla palestra di Volano e sarà arbitrata da Riccardo Callegari e Alessandro Biscaro di Treviso.

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