L'UniTrento a Monselice si fa valere, ma non basta

Una buona prestazione in almeno tre dei quattro set giocati, ma nessun punto guadagnato per la propria classifica. La trasferta di sabato pomeriggio sul campo di Monselice non permette all’UniTrento di ritrovare quella vittoria che le manca da cinque partite. La formazione Juniores di Trentino Volley ha infatti dovuto cedere in casa del quotato T.M.B. per 1-3 nell’incontro valido per il ventesimo turno di regular season del girone C del campionato nazionale di Serie B.

La giovane squadra allenata da Francesco Conci ha più volte provato a mettere i bastoni fra le ruote ad un avversario che non fa mistero di puntare ai Play Off Promozione, ma non ci è riuscita. Dopo aver perso allo sprint il parziale d’apertura, i gialloblù hanno infatti reagito, vincendo con personalità il secondo set e lottando alla pari anche nel terzo periodo, prima di lasciare definitivamente spazio ai padroni di casa, che principalmente con muro e battuta hanno portato a casa tre punti preziosi per la loro classifica, trovando nello schiacciatore Borgato (best scorer con 20 punti) il terminale offensivo più costante ed efficace per arrivare al risultato gradito. Dalla parte della rete degli universitari da segnalare i 19 punti di Boschini e i 12 di D’Amato in una prestazione complessiva che nei primi tre set è stata di livello in tutti i fondamentali, come raccontano bene le statistiche: 47% in attacco, sei muri e cinque ace realizzati sino alla terza frazione di gioco.

«Il nostro rammarico sta tutto nel primo set, parziale in cui non abbiamo capitalizzato alcune importanti occasioni in contrattacco e non siamo stati precisi a muro sui loro attaccanti di posto. In caso contrario probabilmente l’avremmo vinto. – afferma Francesco Conci – Iniziare la partita 1-0 ci avrebbe offerto un’ulteriore spinta morale, visto che poi nel secondo set siamo stati in grado di risalire dal 4-8 e vincere bene quel periodo grazie a buone rotazioni di Frassanella e Spagnolli in battuta. Avevamo creato i presupposti per fare bene anche nel successivo parziale, ma dopo un buon inizio ci siamo un po’ sciolti, diventando disordinati in ricezione e poco produttivi al centro della rete, fra muro e primo tempo. In seguito, abbiamo spesso cambiato le carte in tavola per provare a rientrare in partita ma non abbiamo trovato risposte positive; non era certamente una partita da vincere, ma anche solo un punto ci avrebbe dato molto per vivere meglio il rush finale di stagione».

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