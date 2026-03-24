Dopo una pool promozione deludente l'Itas aspetta Brescia

Grazie al fatto che in questa stagione i playoff per l’assegnazione del secondo pass per il balzo in serie A1 coinvolgono otto squadre invece delle solite quattro, la stagione riserva ora all’Itas Trentino almeno altre due partite. Con il regolamento di un anno fa si sarebbe conclusa domenica scorsa con un mestissimo nono posto su dieci partecipanti. In attesa di capire cosa succederà nel doppio scontro diretto contro Brescia, possiamo comunque considerare deludente il bilancio finale di questa post season, che parla di tre sole vittorie in dieci incontri, una sola nel girone di ritorno, affrontato in larga misura senza la regista titolare Sofia Monza. Un anno fa la squadra gialloblù, comunque tartassata dagli infortuni (è venuta meno l’intera diagonale di posto 4), aveva chiuso la pool promozione al quinto posto, tre stagioni fa (quella della promozione) al secondo dietro a Roma. Ogni anno un passo indietro ed è un percorso abbastanza inevitabile quando non si dispone di un organico di livello tecnico pari a quello delle big. Il problema è che ora Trento comincia a pagare dazio anche a realtà emergenti ed entusiaste come Costa Volpino, Altafratte e Fasano, non solo a poli consolidati del volley italiano rosa come Talmassons, Roma, Brescia e Busto Arsizio, e questo dovrebbe stimolare serie riflessioni sul senso di questa presenza trentina in serie A2 femminile.

Ora, quindi, la squadra di Alessandro Beltrami nei quarti di finale sfiderà la Millenium Brescia delle tante ex, che ha perso una sola partita su dieci nella pool promozione, a Roma al tie break, pagando a carissimo prezzo nel bellissimo testa a testa con Talmassons per il primato proprio i due tie break giocati contro Trento. L’obiettivo dell’Itas è quello di ripetere quelle due buone prestazioni, le migliori della squadra gialloblù nella seconda fase del torneo insieme alle tre che hanno portato i tre punti, sapendo che potrebbe comunque non bastare. La sfida si gioca in due sole partite con eventuale golden set al termine della seconda in caso di parità nei punti. La vincente si scontrerà in semifinale con una fra Costa Volpino e Roma, altre due compagini uscite deluse da una pool promozione che ha mostrato la schiacciante superiorità delle squadre provenienti dal gruppo B, che ha saputo piazzare quattro team su cinque ai primi quattro posti della classifica finale. Un esito abbastanza incredibile.

Il tabellone dei playoff per la promozione in A1