UniTrento Volley impegnata nella proibitiva trasferta di Bassano

Dopo la sosta in corrispondenza con le festività pasquali, riparte il campionato di Serie B nazionale. Sabato sera l’UniTrento Volley sarà di scena a Solagna (provincia di Vicenza) per la terzultima trasferta della regular season. A partire dalle ore 20.30 la formazione Juniores di Trentino Volley affronterà i padroni di casa del Bassano Volley in un confronto fra due formazioni di metà classifica. I locali sono infatti al quinto posto con 39 punti, mentre i gialloblù occupano la settima piazza con sette lunghezze in meno, ma prima della pausa avevano ottenuto il successo su Gorizia che ha offerto nuovo entusiasmo alla giovane truppa guidata da Francesco Conci. L’UniTrento Volley dovrà fare a meno solo di Giani.

«Facciamo visita ad una formazione in salute come quella vicentina, che nelle ultime sei giornate ha raccolto ben cinque vittorie da tre punti. – sottolinea l’allenatore di Trentino Volley – Tenendo conto che ci restano appena quattro partite da giocare (il 18 aprile la squadra osserverà infatti il turno di riposo), il nostro obiettivo è di chiudere bene la stagione, ben sapendo che sarà quasi impossibile migliorare la nostra posizione guardando ai distacchi che accusiamo da chi ci precede. Dovremo quindi soprattutto guardarci le spalle, sfruttando qualche appuntamento per testare un sestetto completamente composto da Under 19, in modo da preparare nel miglior modo possibile il finale di stagione di questo gruppo, che ambisce a giocare la fase nazionale del campionato della propria categoria. In settimana ci siamo allenati a ranghi ridotti, dovendo gestire il recupero degli atleti che avevano preso parte nel precedente weekend al Cornacchia World Cup di Pordenone, ma già stasera dovremmo avere a disposizione tutti gli effettivi per provare il sestetto che utilizzeremo domani».

La partita si giocherà domani sera (sabato) a partire dalle ore 20.30 e sarà arbitrata da Marco Zanon e Davide Pettenello di Padova.

La rosa del Bassano Volley

Il cammino del Bassano Volley