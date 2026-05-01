Arriva il Don Colleoni, ultima chiamata per il Volano

Sarà una vera propria giornata di fuoco, la penultima di campionato, nel percorso che deciderà i nomi delle due squadre che affiancheranno il Promoball nella retrocessione in serie B2. La 25ª propone infatti ben tre scontri diretti, che decideranno tantissimo, ovvero Conegliano – Torbole Casaglia, Cerea – Brembo e Volano – Don Colleoni. Conegliano e Don Colleoni, attestate a quota 29, giocano per chiudere i conti con una giornata di anticipo, mentre Brembo (a quota 27), Torbole Casaglia, Cerea (a quota 26) e Volano (a quota 25) per rimanere in corsa fino all’ultimo. La loro salvezza dovrà con tutta probabilità passare per due vittorie consecutive. La squadra trentina sabato scorso ha gettato al vento l’opportunità di mettersi dietro in un colpo solo Brembo, Torbole Casaglia e Cerea e quindi di crearsi le condizioni per mettere al sicuro la permanenza nella categoria già domani, con una vittoria.

Il Don Colleoni che vedremo domani in via Zucchelli è una formazione che ha cominciato il girone di ritorno con 5 sconfitte nelle prime 6 partite, ma ha saputo sfruttare al meglio quasi tutti gli scontri diretti che ha dovuto affrontare, vincendo in casa contro Conegliano e Promoball, in trasferta contro Torbole Casaglia. A queste vittorie ha aggiunto quelle contro Lecco e Vicenza, garantendosi un bottino di 13 punti, contro i 10 del Rothoblaas. Nel match di andata ha già fatto propri i tre punti contro il Volano al termine di un incontro deciso da pochi palloni, benché le biancorosse avessero fatto meglio in attacco (50 punti contro 45) e al servizio (9 ace contro 5).

Il suo starting six è cambiato più e più volte nel girone di ritorno sia per scelte tecniche sia per gli infortuni. Nell’ultima sfida contro il Promoball Alice Bonetti ha schierato Serena Milani in regia, Nadia Pezzaglia opposta, Michela Malinov e Viola Spampatti schiacciatrici, Beatrice De Iacobis e Zoe Comastri al centro, Sofia Fracassetti libero, ma in diagonale a Milani è stata schierata spesso e volentieri anche Siria Guerini ed in organico dall’inizio del girone di ritorno vi è anche la schiacciatrice Noemi Fatone, che nella fase ascendente del torneo aveva giocato nel Montesport, inserito nel girone B della B1 e che è stata schierata fin dal primo scambio contro San Donà e Cerea in diagonale a Guerini. Un'immagine del match di andata (credits Don Colleoni)

Un’abbondanza simile, purtroppo meno produttiva, caratterizza anche il Volano, che sta alternando tre giocatrici diverse nel ruolo di opposto e quattro in banda, ragion per cui è davvero complicato immaginare quali saranno le quattordici atlete che vedremo in campo domani sera al fischio di inizio. La squadra di casa, inoltre, non sa ancora se potrà impiegare la centrale Emanuela Agbortabi, vittima di uno stiramento ad una coscia nel match contro Cerea: gli esami hanno fortunatamente escluso lesioni, ma non ha comunque potuto allenarsi.

L’incontro si giocherà alla palestra comunale di Volano domani sera (sabato) dalle ore 20.30 e sarà arbitrato da Gianluca Re di Modena e Andrea Gardenghi di Bologna.

La rosa del Don Colleoni Trescore

Il cammino del Don Colleoni Trescore