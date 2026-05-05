Il Volano risorge contro il Don Colleoni e continua a sperare

Giunto ad un passo dagli inferi, sabato scorso il Volano è riuscito a dare un colpo di coda che lo tiene ancora in corsa per la salvezza. Lo scontro diretto con il Don Colleoni se lo sono infatti aggiudicato Pinarello e compagne con il punteggio di 3-1 (27-25, 25-21, 18-25, 25-17). Un risultato che è soprattutto frutto di una prova molto aggressiva al servizio, accompagnata da un’altissima efficienza (7 ace e solo 7 errori) e soprattutto dalla regolarità di rendimento dei due posti 4 Camilla Ferrari e Monika Costalunga, che hanno messo a terra 33 palloni in attacco con appena 2 errori. Non vanno inoltre dimenticati altri due elementi strutturali che hanno determinato questo risultato, ovvero l’estrema fragilità dei posti 4 schierati dal Don Colleoni, Malinov e Spampatti, irrilevanti in attacco (9 punti in due), la seconda messa pure in croce in ricezione, e l’apporto fornito da Maja Gostner e Chiara Giacomelli al centro della rete, dopo una stagione passata in panchina: la prima ha realizzato 5 muri, la seconda ha messo a terra il 75% dei palloni ricevuti. La prima ha preso il posto dell'assente Emanuela Agbortabi, infortunatasi sette giorni prima, la seconda di Tomasetig da metà del terzo set.

Grazie a questi tre punti il Volano ha temporaneamente abbandonato la zona retrocessione, occupando l’undicesimo posto. Torbole Casaglia e Brembo inseguono ad una sola lunghezza, Trescore e Cerea sono invece davanti di una. Considerando il fatto che con 1 o 2 punti di distacco fra l’undicesima e la dodicesima l’ultimo posto per la B2 verrebbe deciso da uno spareggio, le combinazioni possibili con una sola giornata da giocare sono ancora tantissime. Ago della bilancia finiranno per essere squadre di alta classifica come Aduna, Arena e Schio ed altre due di metà classifica come Lecco e Vicenza, tutte accomunate dal fatto di non avere più nulla da chiedere a questa stagione, che sfideranno le cinque pericolanti. Brembo, Don Colleoni e Torbole Casaglia potranno sfruttare il fattore campo, mentre Volano e Cerea saranno impegnate fuori casa. Non si potranno fare calcoli, solo cercare di vincere.

La cronaca

Il Volano, come accennato orfano di Agbortabi, inizia l'incontro con Pinarello in regia, Petruzziello opposta, Ferrari e Costalunga schiacciatrici, Tomasetig e Gostner al centro, Pierobon libero. il Don Colleoni risponde con Serena Milani al palleggio, Nadia Pezzaglia opposta, Michela Malinov e Sofia Garzonio schiacciatrici, Beatrice De Iacobis e Zoe Comastri centrali, Sofia Fracassetti libero.

L'inizio delle padrone di casa è ottimo, soprattutto grazie due ace consecutivi di Costalunga, che portano il punteggio sul 5-1. Sempre grazie alla numero 9 volanese arriva anche il break del 7-2, ma poi il Don Colleoni rimonta tutto lo svantaggio in un colpo solo, grazie ai servizi di Pezzaglia, che portano due ace e ad un paio di attacchi vincenti. Il Volano evita il sorpasso grazie ad un muro di Ferrari, poi la stessa reggiana fa il diavolo a quattro in battuta, mettendo in croce la ricezione bergamasca, non solo con un ace, ma anche creando una serie di opportunità break, che vengono trasformate da Petruzziello, da un errore di Garzonio e da una pipe. Trescore si riavvicina sul 16-13 per poi a tornare in parità (19-19), sempre grazie a Pezzaglia, molto lucida in attacco. Un ace di Spampatti regala l'ultimo vantaggio alle bergamasche (20-21), poi le lagarine si guadagnano due set point (24-22), annullati. Sul 26-25 ci pensa di Ferrari a portare la frazione nel paniere Trentino.

Pari i muri (1-1), in questa frazione il Volano prevale sia in attacco (17-14) sia al servizio (4 ace a 3), ma rischia di annullare tutto con gli errori (7-5).

Nel secondo set il Volano riparte con Bacchin in diagonale a Ferrari e parallelamente il Don Colleoni con Spampatti in diagonale a Malinov. L'avvio delle bergamasche è ottimo (1-5 con due ace stessa Malinov), ma il Rothoblaass impiega poco a portarsi in parità, sfruttando i buoni servizi di Costalunga e Pinarello ed anche un muro della regista su Spampatti. Il sorpasso arriva con due buone battute di Gostner, finalizzate dalle ricostruzioni vincenti di Tomasetig e Ferrari, poi però il Trescore riesce a rispondere con l'indiavolata Pezzaglia, che lo trascina fino al 14-16. Le trentine rimangono in scia fino al 16-17, poi si giovano di due errori consecutivi di Spampatti e Pezzaglia per mettere la testa davanti, rafforzando la propria posizione con Petruzziello (20-18). Il vantaggio viene amministrato fino alla fine e consolidato da un muro di Tomasetig su Spampatti e da un contrattacco di Ferrari: 25-21.

Anche in questo set il Volano vince il duello in attacco per 17-14, inoltre vanta un prezioso 3-0 a muro.

Il terzo set è il più difficile per il Volano, che deve fare i conti con la reazione del Don Colleoni. Le ospiti sfruttano due errori in attacco di Petruzziello e Costalunga e i muri di Macobatti e Malinov sulla stessa Petruzziello (sostituita da Cantaluppi) per portarsi sul 7-9. Le biancorosse reagiscono, ma rimangono a -1 fino al 16-17, senza riuscire a dare il colpo di acceleratore decisivo. In campo dal 10-13 c’è Giacomelli al posto di Tomasetig. La situazione sfugge al controllo delle padrone di casa quando Gostner manda in rete un primo tempo (16-19) e poi quando le battute lunghe di Macobatti, a sua volta entrata per De Iacobis nel set precedente, mettono in crisi il cambio palla trentino: con gli attacchi di Milani e Malinov, con l’errore di Cantuppi e con il muro di Milani su Costalunga il punteggio diventa ingestibile per il Rothoblaas (17-23). Un’invasione di Pinarello lo chiude sul 18-25.

A fare la differenza a favore del Don Colleoni sono senza dubbio gli errori (8-4) e i muri (1-3), dato che in attacco le due squadre sono vicinissime (12-13).

L'avvio della quarta frazione è tutto a favore della squadra allenata da Alice Bonetti, capace di scappare sull'1-6, sfruttando due attacchi di Comastri, ma anche gli errori di Costalunga e Petruzziello. Il Volano riesce a riavvicinarsi rapidamente, aiutato da un muro di Gostner e da un errore di Macobatti, ma fino al 7-10 deve stringere i denti. A decidere la frazione e la partita è un infinito turno al servizio di Camilla Ferrari, che si porta in battuta sull'8-10 e chiude la serie sul 18-10: a costruire un break così devastante sono soprattutto quattro block firmati in egual misura da Gostner e Bacchin, ma anche 3 attacchi vincenti di Petruzziello, rientrata in campo nel finale del set precedente. Sotto di 8 lunghezze il Don Colleoni molla la presa e subisce fino al 25-17 finale con Ferrari implacabile in attacco.

I numeri raccontano la netta superiorità del Volano sia in attacco 14-9 sia a muro 5-2.

Il tabellino completo