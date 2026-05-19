Così le trentine alle finali nazionali under 19 e under 18

Si sono chiuse con il 9° posto dell’Itas Trentino in campo maschile e il 19° dell’Argentario in campo femminile le fasi nazionali dei campionato under 19 e under 18 2025-2026, organizzate rispettivamente a Parma e Piacenza, la prima, e a Offanengo e Cremona, la seconda. La posizione ottenuta dalla Trentino Volley migliora di un gradino il risultato della precedente edizione (nel 2025 arrivò il nono posto) e rappresenta il quinto miglior risultato di sempre in un campionato che in passato è stato vinto due volte (2014 e 2015) e ha offerto anche una recentissima medaglia d’argento (2023).

La squadra di Francesco Conci ha dovuto cominciare il proprio cammino con la nuova fase preliminare in programma domenica 10 e lunedì 11 maggio, nella quale ha superato per 3-0 (25-23, 25-21, 25-19) la Vpa Banca 360 Pordenone, allenata dal trentino Cristian Failoni, e per 3-0 (25-23, 25-19, 25-21) la Sir Perugia nera. Inserito nel girone di qualificazione A il gruppo gialloblù martedì 12 e mercoledì 13 ha saputo poi superare tutte e tre le avversarie che si è trovato di fronte, ovvero la Fenice Roma per 3-0 (25-23, 25-19, 25-22), l’Invicta Grosseto per 3-2 (25-19, 25-18, 24-26, 25-27, 15-10) e il Colombo Genova per 3-0 (25-16, 25-13, 25-11).

In seguito, nella fase di accesso alle semifinali, Boschini e compagni hanno battuto per 3-0 (25-16, 25-10, 25-17) il Lab Travel Cuneo, perdendo per 1-3 (23-25, 25-20, 17-25, 17-25) contro il Vero Volley Monza, una sconfitta che non ha pregiudicato l’accesso al tabellone finale, dove l’Itas si è ritrovata spalla a spalla, nel girone A, con Diavoli Rosa Milano, Marino e Anderlini Modena. Venerdì 15 ha perso sul filo di lana l’incontro con i lombardi per 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 23-25, 15-12), vincendo per 3-0 (25-21, 29-27, 25-16) quello contro i laziali, mentre sabato 16 è uscita sconfitta dal match decisivo contro gli emiliani per 3-0 (27-27, 25-11, 25-16). Per un solo punto in classifica i gialloblù sono quindi scivolati nel tabellone per il 5° posto, perdendo prima la semifinale contro Padova per 1-3 (25-21, 17-25, 20-25, 23-25), poi la finalina per il 7° posto contro Marino per 1-3 (20-25, 25-23, 23-25, 20-25), due match nei quali Francesco Conci ha dato spazio alle seconde linee.

Il cammino delle cognolotte nella fase nazionale under 18 era cominciato domenica 10 e lunedì con le due partite del girone 1 di spareggio una nuova fase preliminare dalla quale devono passare i team provenienti dai comitati regionali più piccoli, in termini di club e tesserati, come Trentino, Alto Adige, Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Inserito nel girone che comprendeva anche Termoli e Pescara 3, l’Argentario ha vinto entrambi gli incontri (3-0 contro i le molisane e 3-1 contro le abruzzesi), classificandosi al primo posto, che valeva l’accesso ai giorni di qualificazione.

In questa seconda fase la squadra del progetto VolLei è finita nel gruppo B, rimediando solo sconfitte: 3-0 (25-15, 25-9, 25-12) contro la Pro Patria, 3-0 (25-18, 25-18, 25-16) contro il Lab Ancona e 3-0 (31-29, 25-20, 25-14) contro il Ciclope Bronte. Il titolo è infine finito nelle mani del Volleyrò, che in finale ha superato per 3-1 (23-25, 25-23, 25-19, 25-23) l’Imoco Conegliano.

La rosa dell’Itas Trentino: Nicolas Bolognani e Nicola Mussari (palleggiatori); Davide Boschini e Federico Guiotto (opposti); Andrea De Zaiacomo, Simone Marcolongo, Riccardo Muraro, Federico Pitto e Mariano Ruggiero (schiacciatori); Francesco Cavalieri, Alessio Cirino e Leonardo Gabriel Sandu (centrali); Enrico Caruso e Luis Mairhofer (liberi).

Allenatore: Francesco Conci. 2° allenatore Mattia Castello. Scoutman: Tiziano Schillace. Fisioterapista: Fabio Tarantino. Preparatore fisico: Luca Mazzola. Medico: Salvatore Mussari. Team Manager: Sara Festi.

La rosa Argentario Progetto VolLei: Beatrice D'Agostino, Sofia Gazzola e Maddalena Spada (palleggiatrici); Mila Milivojevic e Chiara Trentini (opposte); Flaminia Giusti, Viola Guadagnin e Alessia Panizza (schiacciatrici); Aurora Baldoni, Aschanty Castellanos, Maria Ianeselli e Sophie Tschöll (centrali); Sofia Mattei e Sofia Ragazzi (liberi).

1° Allenatore: Mario Regulo Martinez; 2° Allenatore Matteo Failoni.

Scoutman: Patrizio Bonafini. Fisioterapista: Lorenzo Holneider. Preparatore atletico: Mario Martinez. Medico: Giorgio Crepaz. Direttore Sportivo: Federico Iaquinto. Team Manager: Aurora Bonafini