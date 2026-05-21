L'Itas Trentino conferma Alessandro Beltrami, Parusso ai saluti

L’Itas Trentino femminile riparte da Alessandro Beltrami. Legato al Club gialloblù da un contratto biennale, il tecnico piemontese proseguirà la sua avventura alla guida della formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2. Classe 1981, Beltrami vanta una lunga esperienza nazionale ed internazionale, oltre vent’anni di carriera nella quale si è spesso confrontato con il campionato di Serie A1, un curriculum impreziosito inoltre delle prestigiose avventure con la Nazionale tedesca (assistente di Guidetti dal 2006 al 2013 e primo allenatore della selezione Under 20 nel 2014) e con la Nazionale olandese (assistente allenatore dal 2017 al 2020). Al suo fianco, nella stagione 2026/2027, non ci sarà più Michele Parusso, bensì Cataldo Di Michele, promosso Secondo Allenatore dopo aver ricoperto nelle ultime due annate il ruolo di scoutman.

«La conferma di Beltrami la considero un passo naturale. – conferma Duccio Ripasarti, direttore sportivo del settore femminile di Trentino Volley - Alessandro ha dimostrato ottime capacità di gestione del gruppo atlete e dello staff, oltre a quelle tecniche che ci avevano portato a sceglierlo dodici mesi fa. Quest’anno ha svolto un lavoro meticoloso ed accurato rivolto all’intera rosa, che ha permesso una crescita di tutte le atlete, tanto da portarle a ritagliarsi spazi importanti in Serie A2. Ci tengo, infine, a riservare un saluto a Parusso: da una parte c’è dispiacere a lasciar partire una persona, in primis, ed un tecnico come Michele, dall’altra capisco le ambizioni personali e non posso che augurargli il meglio per il suo futuro professionale. In questi due anni ha dimostrato grandi capacità tecniche ed umane, magari si tratta solo di un arrivederci».

«Sono molto felice di poter continuare questo percorso in Trentino Volley, credo che in questa stagione abbiamo lavorato bene e mi fa piacere dare continuità a quanto è stato fatto negli ultimi dodici mesi. - spiega Alessandro Beltrami - Siamo reduci da un’annata particolare, caratterizzata da numerosi infortuni che non ci hanno mai permesso di trovare continuità. Nonostante ciò sono convinto che siano comunque state gettate le basi di quello che vorremmo che fosse la squadra che sta nascendo in vista della prossima stagione, avendo creato un gruppo che ha mostrato una forte identità e una grande resilienza. Ripartiamo proprio dalle fondamenta della scorsa stagione e da li inizieremo a costruire, con chi arriverà, il nostro nuovo, ambizioso, percorso».

La scheda

nato a Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), il 21 agosto 1981

2004/08 Chieri (assistente allenatore) A1

2007/08 Chieri (2° allenatore) A1

2008/08 Asystel Novara (2° allenatore) A1

2009/10 Chieri ’76 B2

2010/11 Famila Generali Chieri A2

2011/12 Chieri Torino Volley Club A1

2012/13 Volley 2002 Forlì Bologna A1

2013/14 Pomì Casalmaggiore A1

2014/16 Liu Jo Modena A1

2016/17 Savino del Bene Scandicci A1

2017/18 Lardini Filottrano A1

2018/20 Sorelle Ramonda Ipag Montecchio A2

2020/21 Savino del Bene Scandicci (2° allenatore) A1

2021/23 Valsabbina Millenium Brescia A2

2023/25 Futura Giovani Busto Arsizio A2

2025/27 Itas Trentino A2

Palmares

1 Coppa Cev (2009)

1 Promozione in Serie A1 (2011)

1 Coppa Italia Serie A2 (2022)

In nazionale

Assistente allenatore della Nazionale Tedesca (2006-2013)

Allenatore Nazionale Tedesca Under 20 (2014-215)

Assistente Allenatore Nazionale Olandese (2017-2020)