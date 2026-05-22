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Trentino Volley in Champions, per ora è solo un'ipotesi

La notizia che la Trentino Volley prenderà parte alla prossima Champions League, fondata sulle dichiarazioni rese dal presidente della CEV a Dazn durante la diretta tv della finale della competizione, per quanto piacevole per i tifosi gialloblù, non è per ora fondata su alcuna decisione ufficiale. È vero che Roko Sikiric ne ha parlato, ma nella stessa intervista ha anche dichiarato che non è la sola ipotesi sul tavolo.

Inoltre la federazione europea non potrà prendere in mano la questione fino a quando non avrà davanti il quadro completo delle iscrizioni. Bisognerà quindi attendere i tempi fisiologici prima di conoscere l'esatta composizione del roster di squadre che prenderà parte all'edizione 2026-2027 della competizione e a chi verrà eventualmente elargito questo speciale invito. In via Brennero ovviamente ci sperano, ma per ora possono solo aspettare.

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Classifica

SuperLega: Sessione regolare
SquadraPG
Sir Safety Perugia5822
Rana Verona4822
Itas Trentino4722
Valsa Modena4722
Gas Sales Piacenza4422
Lube Civitanova4022
Allianz Milano3222
Mint Monza2522
Sonepar Padova1922
Cisterna Volley1522
San Bernardo Cuneo1522
Yuasa Grottazzolina622

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