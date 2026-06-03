Sarà Emma Rizzieri la vice Monza nella nuova Itas Trentino

Dopo aver confermato sei atlete dell'organico 2025-2026 per l'Itas Trentino è già tempo di ufficializzare il primo volto nuovo della prossima stagione e si tratta di una pedina che va già a completare il reparto della alzatrici. Stiamo parlando di Emma Rizzieri, atleta veneta del 2002, che sarà la vice della confermata Sofia Monza, una seconda di lusso, possiamo dirlo, dato che vanta già esperienze importanti sia in A2 sia in B1.

Nata a Rovigo il 27 agosto del 2002, ha iniziato a giocare a pallavolo nel settore giovanile di Bassano del Grappa, proseguendo poi il suo percorso di formazione a San Donà, uno dei principali vivai dell’intera penisola, dove ha esordito in B1 nel 2019/20, per poi accasarsi in A2 a Cutrofiano. Le avventura tra i cadetti a Cremona, Ostiano e Padova, precedono il ritorno nella seconda serie nazionale, con le ultime due annate trascorse ad Imola e Messina, dove ha trovato spazi importanti.

«Sono molto felice di poter vivere questa nuova esperienza con Trentino Volley, mi sono avvicinata a casa e mi sento già a mio agio. - sono le prime dichiarazioni di Emma Rizzieri, nuova palleggiatrice gialloblù - Trentino Volley è un club con una grande esperienza alle spalle, per questo sono davvero onorata di poter vestire questa maglia. L’Itas Trentino l’ho affrontata recentemente da avversaria e l’impressione che ho avuto è quella di una società e di una squadra forte e con obiettivi chiari ed ambiziosi: ha saputo tenere testa alle altre squadre più quotate del campionato, giocandosela sempre alla pari con loro. Amo ovviamente palleggiare, ma pure difendere per rendermi utile alla squadra anche in questo fondamentale».

«Quello di Emma Rizzieri rappresenta un innesto di qualità all’interno del nostro roster. - spiega Duccio Ripasarti, direttore sportivo dell’Itas Trentino - È una atleta che ha maturato esperienze importanti nelle stagioni passate che ci permetterà di avere a disposizione un reparto palleggiatrici di primissimo ordine. La cosa che ci ha colpito maggiormente, oltre alle sue doti in palleggio, è l’aggressività che sa mettere in difesa e che trasferisce anche alle compagne di squadra. Fin dal primo incontro, inoltre, si è mostrata fin da subito entusiasta e motivata in vista di questa nuova esperienza con Trentino Volley».

La scheda

Nata a Rovigo, il 27 agosto 2002

176 cm, ruolo palleggiatrice

2019/20 San Donà B1

2020/21 Cutrofiano A2

2021/22 Esperia Cremona B1

2022/23 Ostiano B1

2023/24 Aduna Padova B1

2024/25 Clai Imola A2

2025/26 Gruppo Formula 3 Messina A2