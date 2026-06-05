Il nuovo vice di Sbertoli sarà il friuliano Nicola Zonta

Il mercato dell’Itas Trentino maschile fa registrare la prima operazione in entrata. Per completare la rosa 2026/27 si parte dal giocatore chiude il parco dei palleggiatori: è ufficiale, infatti, l’ingaggio biennale del regista Nicola Zonta, nella scorsa stagione in Serie A2 a Porto Viro. Sarà il friulano, ventisei anni appena compiuti, il compagno di reparto di Capitan Riccardo Sbertoli.

Si tratta di un alzatore dotato di grande tecnica di palleggio e di particolare visione tattica del gioco, che ama rendere veloce grazie a due mani molto "educate". Passato appena quindicenne da Gemona del Friuli a Cuneo, Zonta ha completato il suo percorso nelle giovanili a Segrate, dove ha vinto un titolo italiano Under 19 e uno Under 18, per poi esordire in Serie A2 nel Club Italia. In carriera ha disputato in totale quattro campionati nella serie cadetta (con Bergamo e Castellana Grotte, oltre che a Porto Viro, per un totale di 90 presenze), due di Serie A3 a Fano e due di SuperLega a Milano, come vice di Paolo Porro fra il 2023 ed il 2025.

«È un onore poter vestire la maglia di Trentino Volley, – sono state le prime parole da giocatore gialloblù di Nicola Zonta - sarà bellissimo potermi allenare ogni giorno al fianco dei grandi campioni su cui la nostra rosa potrà contare. Ho già avuto modo di parlare con lo staff ed in particolare con l’allenatore Marcelo Mendez per capire cosa io possa offrire a questa squadra. Ci sarà da lavorare sodo, ma non chiedo di meglio, è un bello stimolo poter costruire quotidianamente qualcosa per questo club. Ritrovo la SuperLega dopo un solo anno di Serie A2 e potrò vivere questa esperienza al fianco di Riccardo Sbertoli con cui avevo già condiviso due stagioni a Segrate. Sarà bellissimo riallacciare quel feeling che avevamo già costruito ai tempi».

«Zonta ha le caratteristiche adatte per offrire qualcosa di importante a questo gruppo durante tutta la stagione. – ha dichiarato l’allenatore di Trentino Volley Marcelo Mendez - Alle spalle vanta già un’esperienza importante in SuperLega nel ruolo che gli abbiamo chiesto di ricoprire ed è reduce da una bella annata da titolare in Serie A2. Sono inoltre convinto che possa crescere ancora, perché stiamo parlando di un atleta comunque giovane e dotato di mani che sanno offrire velocità al nostro gioco, in particolare al centro della rete. Con lui il nostro roster sarà ancora più completo».

Nicola Zonta vestirà la maglia numero 4, mai utilizzata a Trento in precedenza da nessun altro palleggiatore; sarà a disposizione dello staff già dall’inizio della preparazione, in modo da prendere subito dimestichezza con il metodo di lavoro di Mendez.

La scheda

Nato a Tolmezzo (Udine), il 15 maggio 2000

186 cm, ruolo palleggiatore

2013/15 VB Gemona – giovanili

2015/16 VBC Cuneo B2

2016/17 Volley Segrate 1978 B

2017/18 Volley Segrate 1978 B

2018/19 Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma A2

2019/20 Olimpia Bergamo A2

2020/21 BCC Castellana Grotte A2

2021/22 Vigilar Fano A3

2022/23 Vigilar Fano A3

2023/24 Allianz Milano SuperLega

2024/25 Allianz Milano SuperLega

2025/26 Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro A2

2026/28 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Campionato Italiano Under 19 2017

1 Campionato Italiano Under 18 2018

Miglior palleggiatore Campionato Italiano Under 18 2018

In nazionale

Medaglia d’Argento Mondiale Under 21 2019