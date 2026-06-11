Elia Bossi veste i panni di quarto centrale gialloblù

La prima metà del mese di giugno riserva un ulteriore innesto in arrivo direttamente dalla Serie A2 per l’Itas Trentino maschile. Dopo Zonta (prelevato da Porto Viro) e Roberti (da Fano), anche il centrale Elia Bossi nella prossima stagione salirà di categoria per vestire la maglia gialloblù.

Trentadue anni da compiere il giorno di Ferragosto, il posto 3 giuliano cresciuto nel vivaio di Modena approda da Taranto a Trento con un contratto annuale, portando con sé un bagaglio di esperienza notevole, maturato nel corso di tredici anni consecutivi di presenza in massima serie, dove ha vestito oltre che quella dei canarini anche le maglie di Molfetta, Ravenna, Milano, Cisterna e Catania, sapendo sempre ritagliarsi il proprio spazio in campo.

I numeri raccontano di 347 partite giocate in SuperLega/Serie A1, con 994 punti personali, di cui ben 203 a muro e 756 in attacco (col 58,4%). Proprio questi ultimi due sono i fondamentali in cui si è sempre espresso meglio e che gli hanno consentito di vincere uno Scudetto (nel 2016 a Modena), giocando la serie di finale contro Perugia da titolare. Nelle ultime due stagioni si è misurato per la prima volta con il campionato di Serie A2, prima a Catania e poi a Taranto, confermando qualità e professionalità. Nel corso della sua carriera ha vestito per sette volte anche la maglia della Nazionale Seniores e vinto la medaglia di Bronzo al mondiale Under 23 nel 2025.

«Giocare per Trentino Volley dopo averla sfidata per tanti anni da avversario è sicuramente una grande emozione. – ha ammesso Elia Bossi nella sua prima intervista da giocatore gialloblù - Non ho esitato un attimo a dire di sì nel momento in cui si è prospettata questa possibilità, perché il nome che questo club si è costruito nel tempo è sicuramente qualcosa di importante. Sono quindi molto contento di poter vestire la maglia gialloblù; cercherò di aiutare la squadra nel miglior modo possibile, sia in allenamento sia in partita. Ho sentito subito la fiducia che ripone nei miei confronti lo staff tecnico ed in particolare l’allenatore Marcelo Mendez: proverò a ripagarla lavorando sodo ogni giorno, ben conoscendo il mio ruolo ma anche il campionato in cui ci misureremo».

«La scelta di Bossi va in controtendenza rispetto al recente passato di questa società perché solitamente per ricoprire quel ruolo si sceglieva un giocatore molto giovane, ma per noi Elia rappresentava una opportunità interessante da decidere di coglierla subito. – ha spiegato l’allenatore dell’Itas Trentino Marcelo Mendez - Metterà a disposizione la sua esperienza ad alti livelli, maturata nelle tante stagioni in cui ha giocato in SuperLega. Potrà aiutarci sotto tutti i punti di vista perché è un elemento che conosce benissimo il campionato e le dinamiche di questo sport. Abbiamo bisogno di elementi di questo tipo per preparare al meglio ogni appuntamento che ci attende nella prossima stagione».

Vestirà la maglia numero 12 di Trentino Volley, in passato già sulle spalle di altri giocatori del suo ruolo come Leonardi, Corsini, Djuric e Van de Voorde.

La scheda

Nato a Trieste, il 15 agosto 1994

202 cm, ruolo centrale

2009/10 Fincantieri Monfalcone – giovanili

2010/11 Fincantieri Monfalcone – giovanili

2011/12 Casa Modena A1

2012/13 Casa Modena A1

2013/14 Casa Modena A1

2014/15 Exprivia Neldiritto Molfetta SuperLega

2015/16 DHL Modena SuperLega

2016/17 Bunge Ravenna SuperLega

2017/18 Azimut Modena SuperLega

2018/19 Revivre Axopower Milano SuperLega

2019/20 Leo Shoes Modena SuperLega

2020/21 Leo Shoes Modena SuperLega

2021/22 Top Volley Cisterna SuperLega

2022/23 Valsa Group Modena SuperLega

2023/24 Farmitalia Catania SuperLega

2024/25 Cosedil Acicastello A2

2025/26 Prisma La Cascina Taranto A2

2026/27 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Coppa CEV (2023)

1 Campionato Italiano (2016)

1 Coppa Italia (2016)

1 Supercoppa Italiana (2015)

In nazionale

7 presenze con l’Italia

Medaglia di Bronzo Mondiale Under 23 2015