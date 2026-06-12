Emma Galbero completa il parco schiacciatrici dell'Itas

Sarà una giocatrice che vanta un forte legame con la nostra provincia a completare il parco attaccanti di posto 4 dell’Itas Trentino femminile. Al fianco delle confermate Pamio e Ristori Tomberli e dell’altro volto nuovo Martina Susio, nell’organico guidato da Alessandro Beltrami ci sarà infatti spazio anche per Emma Galbero, schiacciatrice nata a Segrate, ma roveretana d’adozione, che torna a calcare i campi della provincia dopo le recenti esperienze vissute nel Nord Italia con le maglie di Giorgione e Ripalta in Serie B1.

Proprio nell’ultima stagione Emma ha ottenuto un traguardo di rilievo, conquistando a Ripalta la promozione nella nuova Serie A3 femminile. Classe 2001, 183 centimetri di altezza, Emma ha mosso i primi passi tra le fila del Volano, società nella quale ha vissuto gran parte della carriera nei campionati cadetti tra il 2019 e il 2024, dopo due annate al di fuori dei confini regionali trascorse alla Igor Volley Trecate Novara e alla Union Volley Jesolo. Giocatrice solida in tutti i fondamentali, la Galbero ha nell’attacco il suo principale punto di forza.

«Se dovessi esprimere con una sola parola quello che provo pensando alla prossima stagione sarebbe emozione. – spiega Emma Galbero, nuova laterale gialloblù – Trentino Volley è una società storica nel panorama italiano di Serie A2: essendo cresciuta fin da bambina proprio in questa provincia non si può che guardare con ammirazione ad una realtà come questa. Avere l’opportunità di assaporare questo campionato nella regione dove ho mosso i miei primi passi pallavolistici è un motivo di grande orgoglio ed emozione non solo per me, ma anche per la mia famiglia che, con grandi sacrifici, mi ha sempre supportata nelle diverse esperienze. Trento, soprattutto nella stagione appena conclusa, ha dimostrato una grande tenacia e resilienza dopo un’annata negativa a livello di infortuni, che sicuramente hanno compromesso il percorso. Nonostante ciò, si è dimostrata una squadra unita e con carattere, frutto sicuramente di un grande lavoro svolto in palestra, che spero di supportare in prima persona e che mi ha spinto a sposare il progetto che mi è stato presentato. Il gruppo sarà giovane ma composto quasi interamente da giocatrici che hanno già affrontato la categoria, quindi sono convinta che troverò un ambiente stimolante per crescere e arricchire il mio bagaglio, non solo a livello tecnico ma anche personale».

Quello di Emma Galbero è il quarto volto nuovo del mercato estivo gialloblù dopo gli ingaggi della regista Emma Rizzieri, della centrale Arianna Bovolenta e della schiacciatrice Martina Susio.