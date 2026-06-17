Torrefranca in serie B2, i commenti dei protagonisti

Dopo tante stagioni in cui era arrivato vicino o vicinissimo al traguardo il Torrefranca è finalmente riuscito a conquistare la promozione in serie B2 e a tornare in un campionato nazionale. Per commentare questo risultato abbiamo raccolto i commenti dell'allenatore Davide Di Nardo, della schiacciatrice Annalisa Michieletto e del libero Francesca Cagol.



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