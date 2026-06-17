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Serie C e D

Torrefranca in serie B2, i commenti dei protagonisti

Dopo tante stagioni in cui era arrivato vicino o vicinissimo al traguardo il Torrefranca è finalmente riuscito a conquistare la promozione in serie B2 e a tornare in un campionato nazionale. Per commentare questo risultato abbiamo raccolto i commenti dell'allenatore Davide Di Nardo, della schiacciatrice Annalisa Michieletto e del libero Francesca Cagol.

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Autore
Andrea Cobbe
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Classifica

D femminile: Girone regionale
SquadraPG
Tentazioni Bolghera5722
Pool Bolzano5422
Lakes4422
Brixen4222
Lizzana4122
Tramin3822
Basso Ausugum3522
Mori S.Stefano3322
Basilisco Rotalvolley2522
Predaia1622
Bruneck922
Sts Bolzano222

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