Adriano Xavier è della Trentino Volley, per lui un biennale

Il prospetto pallavolistico più interessante della pallavolo sudamericana vestirà per le prossime due stagioni la maglia dell’Itas Trentino maschile. È infatti ufficiale l’ingaggio del ventiquattrenne schiacciatore brasiliano Adriano Fernandes Procópio Xavier Cavalcante, conosciuto da tutti semplicemente come Adriano, che Trentino Volley ha prelevato dal Volei Renata (dove ha giocato la SuperLiga nelle ultime cinque stagioni), vincendo la concorrenza di tanti altri club interessati.

Il martello della Nazionale Verdeoro, con cui ha già vinto sei medaglie fra competizioni giovanili e seniores, ha scelto Trento per giocare per la prima volta lontano dal suo Paese convinto dalla bontà del progetto gialloblù e dalla possibilità di misurarsi ai massimi livelli nel campionato italiano. Nonostante la giovane età (ha compiuto 24 anni a febbraio), Adriano è un giocatore che vanta già un grandissimo bagaglio di esperienza internazionale, maturata non solo vestendo la maglia della Seleção ma anche giocando il Mondiale per Club con lo stesso Renata. Martello completo e tecnico, ha nei fondamentali di ricezione ed attacco i propri punti di forza, ma può contare su potenzialità ancora non totalmente espresse anche in battuta e a muro.

«Volevo giocare in Italia, nel campionato più bello e difficile del mondo e poterlo fare subito in uno dei Club più importanti per me è davvero il massimo. – ha spiegato Adriano direttamente dal Brasile, dove è al lavoro con la Nazionale in vista della seconda tappa di VNL 2026 - Sono stati molti i connazionali che hanno vestito la maglia gialloblù prima di me e tutti loro mi hanno consigliato di firmare per Trentino Volley, primo fra tutti Lucarelli. Non potevo fare scelta migliore, non vedo l’ora di arrivare a Trento ed imparare l’italiano per calarmi al meglio in un ambiente che sono sicuro sarà molto professionale, organizzato ma anche ben supportato dai tifosi. Voglio sfruttare ogni momento per migliorare, imparare qualcosa e, soprattutto, provare a vincere».

«Conosco bene il valore di un giocatore come Adriano, che ho visto crescere esponenzialmente in Brasile quando ero l’allenatore del Sada Cruzeiro. – spiega l’Head Coach di Trentino Volley Marcelo Mendez - È uno schiacciatore completo, efficace in tutti i fondamentali ed in particolare in attacco, battuta e ricezione. Ha giocato tante partite importanti a livello internazionale e nel campionato brasiliano, ha grandi margini di miglioramento perché è ancora giovane; può trovare ancora più continuità. Sono felice di poterlo avere a disposizione dalla prossima stagione, ci potrà garantire un contributo davvero importante».

Sarà il nono brasiliano della ultraventennale storia del settore maschile Trentino Volley, dopo Heller, Nascimento, Riad, Raphael, Vissotto, Eder Carbonera, Lucarelli e Flavio e vestirà la maglia gialloblù numero 18.

La scheda

Nato a Ituiutaba (Brasile), il 6 febbraio 2002

201 cm, ruolo schiacciatore

2019/20 Apav Volei - Brasile

2020/21 Volei Itapetininga - Brasile

2021/22 Volei Renata Campinas - Brasile

2022/23 Volei Renata Campinas - Brasile

2023/24 Volei Renata Campinas - Brasile

2024/25 Volei Renata Campinas – Brasile

2025/26 Volei Renata Campinas - Brasile

2026/27 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Campionato Sudamericano per Club 2026

4 Campionati Paulisti 2022, 2023, 2025, 2026

1 Coppa del Brasile 2026

Miglior schiacciatore Mondiale per Club 2025

Miglior schiacciatore Campionato Sudamericano per Club 2026

Miglior giocatore Coppa del Brasile 2026

Miglior schiacciatore SuperLiga Brasiliana 2026

Miglior schiacciatore SuperLiga Brasiliana 2025

Miglior schiacciatore SuperLiga Brasiliana 2024

Miglior schiacciatore SuperLiga Brasiliana 2021

Miglior schiacciatore Campionato Sudamericano per Club 2022

Miglior marcatore Coppa del Brasile 2022

In nazionale

65 presenze con il Brasile

Medaglia d’Oro Campionato Sudamericano 2021

Medaglia d’Oro Giochi Panamericani 2023

Medaglia d’Oro Giochi Panamericani Under 23 2021

Medaglia d’Argento Campionato Sudamericano 2024

Medaglia di Bronzo Mondiale 2022

Medaglia di Bronzo VNL 2025

Miglior giocatore Giochi Panamericani Under 23 2021

Miglior attaccante Giochi Panamericani Under 23 2021

Miglior battitore Giochi Panamericani Under 23 2021