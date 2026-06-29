Lagaris Rovereto in serie B, i commenti dei protagonisti

Sono serviti undici set in due partite per assegnare il ticket che porta in serie B maschile. Nella finale del torneo di serie C Lagaris e Acme Sport hanno dato vita ad un duello alla pari, concluso solo al golden set. A conquistare la promozione sono stati giocatori che nei campionati nazionali hanno già militato per parecchi anni nel recente passato, ma anche una allenatrice che ha cominciato da poco a specializzarsi in questo ruolo.

Abbiamo affidato il nostro microfono a Veronica Cerbaro, Giovanni Frizzera, Lorenzo Ferrari e Alberto Bandera per permettere loro di commentare questo successo.



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