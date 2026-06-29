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Serie C e D

Lagaris Rovereto in serie B, i commenti dei protagonisti

Sono serviti undici set in due partite per assegnare il ticket che porta in serie B maschile. Nella finale del torneo di serie C Lagaris e Acme Sport hanno dato vita ad un duello alla pari, concluso solo al golden set. A conquistare la promozione sono stati giocatori che nei campionati nazionali hanno già militato per parecchi anni nel recente passato, ma anche una allenatrice che ha cominciato da poco a specializzarsi in questo ruolo.
Abbiamo affidato il nostro microfono a Veronica Cerbaro, Giovanni Frizzera, Lorenzo Ferrari e Alberto Bandera per permettere loro di commentare questo successo.

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Autore
Andrea Cobbe
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,312 sec.

Classifica

D femminile: Girone regionale
SquadraPG
Tentazioni Bolghera5722
Pool Bolzano5422
Lakes4422
Brixen4222
Lizzana4122
Tramin3822
Basso Ausugum3522
Mori S.Stefano3322
Basilisco Rotalvolley2522
Predaia1622
Bruneck922
Sts Bolzano222

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