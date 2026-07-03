Flavio rinnova, all'Itas Trentino per altre due stagioni

Il mese di luglio riserva una importante conferma al centro della rete per l’Itas Trentino maschile. Dopo aver completato la campagna acquisti estiva, ora per la squadra gialloblù arriva il momento dei rinnovi contrattuali: il primo è quello che riguarda il brasiliano Flavio Gualberto, che ha infatti firmato il contratto che lo legherà a Trentino Volley per altre due stagioni sino al 2028. Arrivato a fine estate 2024 da Perugia, il trentatreenne centrale verdeoro ha saputo subito farsi apprezzare da compagni di squadra, dirigenza e pubblico, mettendo in calce la sua firma sulla vittoria dello scudetto 2025 e dimostrandosi vero collante dello spogliatoio anche nell’ultima stagione.

Nei primi due anni a Trento non si è distinto solo come attaccante di razza (media del 65% in primo tempo in 88 partite ufficiali giocate), ma ha saputo dimostrare tutto il suo valore anche a muro, risultando il migliore della squadra in questo fondamentale in entrambe le stagioni: 107 muri punto nel 2024/25, 63 in quella 2025/26.

«A Trento mi sono trovato subito bene - ha sorriso Flavio Gualberto, che proprio nello scorso weekend ha incontrato la dirigenza trentina a Lubiana, dove era impegnato in VNL con il suo Brasile - e la mia volontà era di restare in questo gruppo, in questo ambiente ed in questa società che hanno fatto subito sentire me e la mia famiglia a casa. Ci aspettano altre grandi emozioni da vivere insieme, il roster allestito dalla società sarà ancora di grande livello: potremo lottare per vincere ogni manifestazione che disputeremo e io cercherò di fare la mia parte per riuscire a centrare questi obiettivi».

«Flavio è uno dei simboli di questa Itas Trentino, sia per carisma sia per tasso tecnico e siamo contenti che abbia accettato di proseguire la sua carriera a Trento. – sono parole del presidente Marcello Poli - Sarebbe riduttivo parlare solo del valore del giocatore, in questa occasione mi piace sottolineare anche le sue grandi qualità umane, che sicuramente ci aiuteranno ad inserire in gruppo nel miglior modo possibile il suo compagno di nazionale Adriano. Nella Seleçao, d’altronde, è da anni uno dei giocatori di riferimento, siamo orgogliosi di lui e del percorso che sta compiendo in questi suoi anni trentini».

La scheda

Nato a Pimenta (Brasile), il 22 aprile 1993

200 cm, ruolo centrale

2009/12 Minas Tenis Clube - Brasile

2012/13 Olympico Mart Minas/Up Time - Brasile

2013/14 Fiat Minas - Brasile

2014/15 Fiat Minas - Brasile

2015/16 Fiat Minas - Brasile

2016/17 Fiat Minas - Brasile

2017/18 Fiat Minas - Brasile

2018/19 Fiat Minas - Brasile

2019/20 Sesc-RJ - Brasile

2020/21 Aluron CMC Warta Zawiercie - Polonia

2021/22 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia SuperLega

2022/23 Sir Safety Susa Perugia SuperLega

2023/24 Sir Susa Vim Perugia SuperLega

2024/25 Itas Trentino SuperLega

2025/26 Itas Trentino SuperLega

2026/28 Itas Trentino SuperLega

Palmares

2 Mondiali per Club (2022, 2023)

1 Campionato Sudamericano (2014)

2 Campionati Italiani (2024, 2025)

1 Campionato Carioca (2020)

1 Coppa Italia (2024)

2 Supercoppe Italiana (2022, 2023)

Miglior centrale Campionato Sudamericano (2019)

Miglior giocatore Campionato Carioca (2020)

Miglior centrale Mondiale per Club (2022)

Miglior centrale Coppa Libertadores (2020)

Miglior centrale Campionato Carioca (2020)

In nazionale

186 presenze con il Brasile

Medaglia d’Oro World Cup 2019

Medaglia d’Oro VNL 2021

Medaglia d’Oro Coppa Panamericana 2015

Medaglia d’Oro Campionato Sudamericano 2019 e 2021

Medaglia d’Oro Coppa Panamericana Under 19 2011

Medaglia d’Oro Coppa Panamericana Under 23 2012

Medaglia d’Oro Campionato Sudamericano Under 23 2014

Medaglia d’Oro Mondiale Militare 2014

Medaglia d’Argento Giochi Panamericani 2015

Medaglia d’Argento Coppa Panamericana 2018

Medaglia d’Argento Mondiali Under 21 2012

Medaglia di Bronzo Mondiale 2022

Miglior centrale Campionato Sudamericano 2019

Miglior centrale Coppa Panamericana 2015 e 2018

Miglior muratore Coppa Panamericana 2015

Campionato Sudamericano Under 19 2010

Miglior centrale Campionato Sudamericano Under 23 2014