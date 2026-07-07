Daniele Lavia e Trentino Volley insieme per un'altra stagione

Avanti insieme, ma a passi corti. La Trentino Volley ha annunciato oggi di aver prolungato il contratto che lo lega a Daniele Lavia, scaduto a fine stagione, ma per la durata di un solo anno. Si tratta di un lasso di tempo davvero breve e anomalo per un giocatore di questo livello, che si spiega però perfettamente considerando il grave infortunio con il quale ha dovuto fare i conti nell'agosto del 2025. Lo schiacciatore calabrese, di fatto, non è ancora tornato a giocare ai livelli che gli competono e quindi ad oggi non è possibile sapere con certezza se la storia avrà un lieto fine a tutti gli effetti. Dopo averlo accompagnato in tutto il percorso di riabilitazione il club di via Brennero non poteva certo scaricare uno dei propri giocatori simbolo di questo ciclo, ma rinnovando l'accordo per una sola stagione e affiancandogli un giocatore di prima fascia come il brasiliano Adriano Xavier appare chiarissimo che per il club la prossima stagione dovrà essere quella del rilancio definitivo o della fine del connubio.

(ac)

«Sono contento di poter continuare la mia carriera in questa grande società che per me è stata sempre un grande punto di riferimento sin da quando sono arrivato a Trento. – ha affermato Daniele Lavia al momento della firma avvenuta nei giorni scorsi - La vicinanza ed il supporto che ho ricevuto nei momenti difficili che ho attraversato, e mi riferisco in particolar modo all’infortunio alla mano destra della scorsa estate, mi hanno fatto apprezzare ancora di più quello che ho qui; anche per questo motivo non ho mai pensato ad un’altra destinazione. Trento per me è casa e famiglia; sono onorato di rinnovare il contratto e affronterò la prossima stagione con ancora più determinazione, perché tutti vogliamo metterci alle spalle un periodo complicato. Trentino Volley merita di stare sempre in alto».

«Daniele Lavia ha contribuito a scrivere alcune delle pagine recenti più belle della storia di Trentino Volley e siamo contenti che abbia deciso di proseguire il suo percorso qui a Trento con noi. – ha spiegato il Presidente Marcello Poli - Per buona parte della scorsa stagione è rimasto ai box per infortunio, una situazione che ci ha fatto capire ancora di più quando sia un tassello fondamentale della squadra, non solo per quello che fa in campo ma anche per il supporto che offre al gruppo in termini di esperienza, qualità tecniche e umane. Vogliamo che la prossima stagione sia per tutti quella del ritorno ad alti livelli: correremo insieme verso nuovi importanti traguardi e nuove emozioni».

La scheda

Nato a Cariati (Cosenza), il 4 novembre 1999

195 cm, ruolo schiacciatore

2011/12 Pallavolo Rossano giov.

2012/13 Pallavolo Rossano giov.

2013/14 Pallavolo Rossano giov.

2014/15 Caffè Aiello Corigliano A2

2015/16 Caffè Aiello Corigliano B1

2016/17 Materdominivolley.it Castellana Grotte A2

2017/18 Materdominivolley.it Castellana Grotte A2

2018/19 Consar Ravenna SuperLega

2019/20 Consar Ravenna SuperLega

2020/21 Leo Shoes Modena SuperLega

2021/22 Itas Trentino SuperLega

2022/23 Itas Trentino SuperLega

2023/24 Itas Trentino SuperLega

2024/25 Itas Trentino SuperLega

2025/26 Itas Trentino SuperLega

2026/27 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Champions League (2024)

2 Campionati Italiani (2023, 2025)

1 Supercoppa Italiana (2021)

1 Junior League (2018)

Premio Badiali 2020 (Miglior Under 23 di SuperLega)

Premio Badiali 2018 (Miglior Under 23 di Serie A2)

Miglior giocatore Junior League (2018)

Miglior schiacciatore del Trofeo delle Regioni (2015)

In nazionale

151 presenze con la Nazionale Italiana

Medaglia d'Oro Mondiale 2022

Medaglia d'Oro Europeo 2021

Medaglia d’Oro EYOF Under 19 2017

Medaglia d'Argento Europeo 2023

Medaglia d'Argento VNL 2025

Medaglia d’Argento Europeo Under 19 2017

Medaglia d’Argento Mondiale Under 21 2019

Miglior schiacciatore Europeo 2021

Miglior schiacciatore Europeo 2023

Miglior schiacciatore Mondiale Under 21 2019