Nel girone B il Volano ritrova moltissime compagne di viaggio

Due squadre bergamasche, una monzese, una sondrina, due bresciane, una veronese, tre vicentine, una padovana, una veneziana e una udinese: abbraccia ben quattro regioni italiane il girone C della serie B1 femminile, del quale farà parte il Volano nella stagione 2026-2027, la cui composizione è stata resa nota ieri. Non è un caso che siano ben otto, lagarine comprese, le formazioni confermate rispetto alla passata stagione (il gruppo era però il C) e si tratta delle bergamasche Brembo, che ha perso lo spareggio con Cerea, ma è stato ripescato, e Don Colleoni Trescore, che era retrocesso al penultimo posto, ma è stato a sua volta ripescato, della bresciana Torbole Casaglia (9ª), delle vicentine Volksbank Vicenza (7°) e Gsp San Vito (5ª), della già citata veronese Isuzu Cerea (12ª) e della baby Cortina San Donà, veneziana, giunta ottava.

In pratica mancano solo le tre promosse Giorgione, Aduna e Arena, la retrocessa, con l’ultimo posto, Promoball Brescia, poi Peschiera e Lecco Picco. Alla fine dei conti la furiosa battaglia finale per la salvezza, che ha portato il Rothoblaas a salvare le penne grazie all’antisportivo successo finale per 3-2 sul campo di Castel d’Azzano, Don Colleoni alla retrocessione diretta e Brembo a quella provocata dallo spareggio, è stata del tutto inutile, dato che tutte queste formazioni sono state giubilate. Bastava dirlo subito... Scusate, era tutto uno scherzo.

Sei sono i nomi nuovi, si fa per dire. Provengono dalla serie B2 l’Academy Valtellina, squadra sondrina ripescata dopo aver perso nei playoff contro l’Alba Volley, la bresciana Nuova Bstz Vobarno, che ha vinto il proprio girone (quello di Argentario, Ata e Lagaris), l’Ipag Noventa, che ha vinto il proprio girone, l’Usma Padova, che ha superato il Torri nei playoff, e il Blue Team di Pavia di Udine, unica friulana del lotto, che ha superato il Normac Genova nei playoff. Infine è stato aggiunto alla lista il Busnago, altra vecchia conoscenza del Volano insieme a Valtellina e Noventa, che ha acquisito il diritto sportivo dopo essere retrocesso addirittura in serie C con l’ultimo posto nel girone C.

Difficile capire la consistenza del girone con così tante neopromosse e ripescate e così poche protagoniste della stagione passata. Oltre alle prime tre mancano infatti anche la quarta, Peschiera, e la sesta, Lecco Picco, finite in un altro girone.