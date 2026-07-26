Argentario e Torrefranca inserite in un girone tutto lombardo

Sono state nuovamente inserite in un girone interamente lombardo, purtroppo viene da dire, le due squadre trentine che nella prossima stagione affronteranno il campionato di serie B2 femminile, che è diventato il quinto nazionale in ordine di importanza. Si chiama gruppo C invece che B, ma la sostanza non cambia. A prescindere dal valore tecnico delle avversarie, non è una buona notizia soprattutto per la portata delle trasferte che Argentario e Torrefranca dovranno affrontare, in particolare, quelle in provincia di Como e Lecco.

Cominciamo con il dire che la Trentino Energie, unica trentina “sopravvissuta” alla categoria dopo i disastri di Ata e Lagaris, ritrova ben sette formazioni con le quali ha duellato fino a pochi mesi fa, ovvero, in ordine gerarchico, Brescia Volley, che non è riuscito a superare la barriera dei playoff, Lurano 95 (4ª), Tml Como (5ª), Mandello su Lario (6ª), Olginate (8ª), Barzanò (9ª) e Valpala (11ª). Togliendo promosse e retrocesse in pratica manca solo lo Zanica.

Una sola delle nuove compagne di viaggio arriva dalla B1 ed è la retrocessa Promoball Brescia. Bergamo è la seconda squadra del team di A1, una giovanile ripescata dopo la retrocessione dello scorso anno grazie alle corsie preferenziali di cui godono questi team; la Leonessa Iseo è una compagine bresciana che ha vinto il girone C lombardo di serie C; il Real Volley di Calcinato, altra bresciana, arriva grazie al successo nei playoff; le cremonesi del Duec Castelleone hanno primeggiato in un altro girone lombardo di serie C.