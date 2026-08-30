Ora c'è Daniele Nardin alla guida dell'UniTrento Volley

L’avvento della stagione 2026/27 porta una significativa novità per il Settore Giovanile di Trentino Volley. La direzione tecnica del florido vivaio gialloblù viene infatti affidata a Daniele Nardin; subentra a Francesco Conci, che, dopo una ventennale esperienza come allenatore prima e poi anche come direttore tecnico, ha deciso di lasciare l’incarico per motivi personali.

A Francesco Conci, che nel corso degli anni in Trentino Volley è stato capace di vincere sette titoli italiani e di lanciare la maggior parte dei giocatori arrivati poi in prima squadra, va il ringraziamento da parte della società per il grande lavoro svolto.

Nardin raccoglierà la sua eredità anche dal punto di vista sportivo: sarà infatti l’Head Coach dell’UniTrento Volley, squadra gialloblù interamente composta da giocatori juniores, che a metà ottobre il club porterà nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie B grazie alla collaborazione con l’Università di Trento, e guiderà anche il gruppo Under 19. Trentino, classe 1993, laureato in Scienze Motorie, Daniele si prepara ad iniziare la sua ventunesima stagione con Trentino Volley, la quindicesima da allenatore di quello stesso Settore Giovanile in cui aveva militato per sei anni da giocatore prima di scegliere la carriera in panchina. È reduce da una pluriennale esperienza alla guida dell’Under 19 e dell’Under 17, gruppi con cui ha disputato anche il campionato di Serie C regionale, vincendolo nel 2024. Fra i successi più significativi va inserito anche lo Scudetto in Boy League 2019, ottenuto lanciando un giovanissimo Alessandro Bristot. La sua promozione a Direttore Tecnico corona un percorso professionale e tecnico sempre in crescita nei quadri tecnici gialloblù.

Il debutto nel nuovo ruolo già lunedì 31 agosto, quando nel pomeriggio a Sanbapolis dirigerà il primo allenamento stagionale dell’UniTrento Volley.