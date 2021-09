Questo pomeriggio primo test per la nuova Delta Despar

È programmata per questo pomeriggio (sabato) alle ore 17 al PalaCBL di Costa Volpino la prima uscita stagionale della Delta Despar Trentino, che ormai da quasi tre settimane ha iniziato il proprio percorso di avvicinamento alla sua seconda avventura consecutiva in serie A1. Le gialloblù sfideranno la Pallavolo Costa Volpino, formazione di serie B1.

Non ci sarà la laterale argentina Nizetich, mentre nei giorni scorsi si è aggregata al gruppo la regista americana Raskie. Assente, ovviamente, coach Bertini, impegnato ai Campionati Europei con la Nazionale azzurra.

«Dopo una prima parte di preparazione dedicata perlopiù al lavoro fisico, ora abbiamo inserito anche un importante volume di lavoro tecnico e in quest'ultima settimana abbiamo iniziato a creare quello che sarà il nostro sistema di gioco. – spiega il vice allenatore della Delta Despar Trentino, Milo Piccinini, che vista l'assenza di Bertini sta curando la prima fase della preparazione assieme a Serena Avi, Matteo Freschi e Paolo Santorum - Martedì si è aggregata al gruppo anche Raskie, che avrà però inevitabilmente bisogno di un po' di tempo per mettersi al pari delle compagne. Arriviamo a questa amichevole ovviamente con un carico di lavoro importante nelle gambe e dunque non saremo certamente brillanti a livello fisico: da questo test ci attendiamo alcune risposte per capire a che punto siamo con il lavoro tecnico-tattico e con quello atletico».