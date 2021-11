Al Marzola il derby trentino, il C9 vince ancora

Il Marzola fa sua la prima sfida stagionale tra squadre trentine ma deve passare attraverso cinque set e un Lagaris che si sveglia tardi ma che per poco non ribalta l’incontro. Ancora 3 punti per il C9, corsaro nel bresciano. Dopo due parziali dominati dalle rosablù la partita pareva destinata a risolversi in breve tempo. Invece il lagaris che non ti aspetti sistema ricezione e difesa e se la gioca alla pari. Anzi, costringe il Marzola a commettere diversi errori e pareggia l’incontro sul 2-2. Nel quinto set, però, sono le roveretane a sbagliare troppo, le poere ringraziano e ottengono la vittoria. Una partita tra due squadre con bisogno di punti per la classifica, con molti errori da una parte e dall’altra, e che alla fine ha consegnato punti a entrambe.

Coach Bejenaru recupera la centrale Stefania Della Valentina, al ritorno dopo l’infortunio ma non fa in tempo a schierarsi in campo che il Marzola ha già ipotecato il primo set. Sfruttando il servizio e il lavoro delle centrali Gorgoglione e Brugnara le rosablù volano subito sul 10 a 2. Le roveretane sono ancora negli spogliatoi e le padrone di casa con un ace a testa per Depaoli e Brugnara sul 18-7 hanno già ipotecato il parziale. Il rientro in campo se possibile è ancora peggio per il Lagaris. Le neroverdi vanno subito sotto 7 a 0 perché Tuller dai 9 metri va a segno 4 volte. Sul 12-4 Rizzi prova a risvegliare le sue con un mani e fuori seguito da un servizio vincente; il Marzola è però attento e mantiene intatto il vantaggio di sette punti cementato da Gorgoglione e Nahum nel finale.

La partita a senso unico è destinata a cambiare perché il Lagaris sistema un po’ la ricezione e aumenta il livello difensivo. Quanto basta per frenare il ritmo del Marzola che fatica a mettere il pallone a terra sia in battuta sia in attacco. Il set rimane in equilibrio fin quando sul 17 pari Paoli al servizio in collaborazione con Malesardi confezionano il parziale di 0-5 che permette al Lagaris di riaprire la partita. Ancora equilibrio nella quarta frazione. Dal 15-15 due schiacciatrici neroverdi portano il Lagaris sul +3, l’ace di Ruele vale il 16-20 e Rizzi manda tutte al tiebreak mettendo il pallone del 18-25. Completata la rimonta si apre un’altra partita, che inizia subito con 4 pasticci delle ospiti. Il Marzola senza faticare si trova a gestire un tesoro di 4 punti di vantaggio e quando il Lagaris sbaglia ancora il tabellone dice 11-6. Malesardi e Paoli provano l’ultimo tentativo disperato portando il lagaris sull’11-9 ma tutto è inutile perché due punti di Gorgoglione ristabiliscono le distanze e l’ace di Pedrotti chiude il conto a favore delle poere.

C9 Arco Riva - Vittoria sudata, ma importantissima, anche per il C9 che ha battuto a domicilio il Promoball col risultato di 1 a 3 in quella che può essere considerata la miglior prestazione delle gardesane in questo inizio di stagione. Una partita equilibrata come recita il punteggio di ogni set, terminato con uno scarto minimo tra le due squadre. Con Enei opposto in sostituzione dell’assente Vivaldi, vinto il primo set 25-27, Fontanari e compagne hanno condotto il gioco anche nel secondo conclusosi 25-20. Sul 21-19 nel terzo set sembrava fatta, ma le bresciane hanno avuto uno scatto d’orgoglio e riaperto la partita. Equilibrio totale nel quarto set. Il C9 ha più volte provato a scappare ma è sempre stato ripreso. Questa volta il finale ha premiato le ospiti che si sono portate a casa i tre punti. Sugli scudi le sorelle Asia e Ilenia Calzà, autrici di 31 punti in due.