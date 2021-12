La partita contro il Chromoavis Offanengo, terza forza del torneo, si è conclusa per l'Argentario Trentino Energie con un'altra sconfitta per 3-0. La squadra sta cercando di acquisire un livello di gioco adeguato alla categoria, ma si tratta di un percorso accidentato, lungo il quale nessun team, come è giusto che sia, regala nulla alla squadra di Maurizio Moretti. Ne abbiamo parlato con il libero Gaia Riedmüller.