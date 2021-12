La partita di sabato scorso, che ha messo di fronte alla palestra della Clarina Ks Rent Bolghera e Arredopark Dual Volley, ha segnato l'esordio in un torneo nazionale del palleggiatore della squadra Under-19 arancionera Nicola Andreolli, lanciato nella mischia per sostituire gli squalificati Mattia Consolini e Lorenzo Zoppellari.

Gli abbiamo chiesto come ha vissuto questo imprevisto primo impatto con la serie B.