Questa sera la Champions League torna alla Blm Group Arena

CEV Champions League in scena per la prima volta in questa stagione alla BLM Group Arena. Questa sera, giovedì 16 dicembre, l’impianto di Trento ospiterà il secondo turno della Pool E della fase a gironi del massimo torneo continentale, che vedrà la Trentino Itas ospitare i turchi del Fenerbahce HDI Istanbul. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 italiane: diretta su Radio Dolomiti e discovery+.

QUI TRENTINO ITAS

Archiviato il Mondiale per Club 2021 con la medaglia di bronzo, la formazione gialloblù torna ad occuparsi del suo cammino europeo, interrotto proprio a Perugia per lasciare spazio agli impegni in Brasile.

«Solo chi non conosce la competitività e l’organizzazione di gioco delle squadre turche può sottovalutare questo appuntamento, che invece è davvero fra i più importanti del nostro mese di dicembre. – spiega l’allenatore Angelo Lorenzetti - Il Fenerbahce è infatti una squadra molto compatta e ricca di talento, che non si trova a caso ai primi posti del campionato nazionale e della Pool E. Dopo la sconfitta del primo turno a Perugia abbiamo assolutamente bisogno di una vittoria piena per rimetterci in linea di galleggiamento ed iniziare a puntare alla qualificazione ai quarti, che passerà inevitabilmente da impegni come questi. Arriviamo all’appuntamento con alle spalle una settimana di gioco in Brasile che, se da una parte può averci appesantito le gambe, dall’altra ci ha sicuramente garantito più ritmo partita e condizione».

Il tecnico marchigiano avrà a disposizione tutti i tredici giocatori della rosa, che sono tornati ad allenarsi alla BLM Group Arena nel pomeriggio di martedì e che completeranno la loro preparazione con le sessioni di questo pomeriggio e di giovedì mattina. La gara col Fenerbahce sarà la 146^ partita europea della storia di Trentino Volley, la 106a di sempre in Champions League, in cui in 82 circostanze è arrivata la vittoria.

GLI AVVERSARI

Forte del primo posto nella Pool E e della seconda piazza nel campionato turco, in cui ha vinto dieci delle dodici partite sin qui giocate (l’ultima domenica scorsa contro lo Spor Toto Sk in tre set), il Fenerbahce arriva a Trento con l’obiettivo di provare a conquistare la prima vittoria della sua storia alla BLM Group Arena, dove sin qui ha sempre perso (due partite, due sconfitte). La storica squadra della principale polisportiva di Istanbul è regolarmente protagonista nella pallavolo solo dal 1976, dopo quasi cinquant’anni in cui il volley si era vestito a strisce verticali giallo-nere (la tipica maglia del club) soltanto ad intermittenza (1927-1935, 1941, 1946-1947, 1952-1971). Il Club ha investito in questo sport soprattutto negli ultimi due decenni, garantendosi la presenza in rosa di diversi giocatori stranieri che in precedenza erano stati per tanti anni protagonisti nel campionato italiano. Per ben figurare in quella che è la nona partecipazione al massimo trofeo continentale in panchina si è scelta l’esperienza dell’allenatore Daniel Castellani (ex Perugia). Il palleggiatore è l’esperto Yatgin, che agisce in diagonale all’opposto Toy (uno dei pochi confermati insieme al martello cubano Hidalgo Oliva e al libero Yesilbudak), mentre su palla alta attacca anche il francese Louati (ex Padova e Monza). Al centro c’è spazio per il centrale iraniano ex Piacenza Mousavi. La rosa del Fenerbahce HDI Istanbul: 1. Kaan Gurbuz (o), 4. Yacine Louati (s), 5. Hasan Yesilbudak (l), 6. Seyed Mousavi Eraghi (c), 7. Ahmet Tumer (c), 8. Izzet Unver (s), 9. Burak Mert (l), 10. Emre Batur (c), 11. Taha Erden (s), 13. Salvador Hidalgo Oliva (s), 14. Hasan Sikar (c), 15. Metin Toy (o), 16. Ogulcan Yatgin (p), 17. Muhammet Kaya (p), 19. Bora Jozef Stanicki (s), 20. Doruk Daioglu (l). Allenatore Daniel Castellani.

LA SITUAZIONE DELLA POOL E Due squadre al comando a punteggio pieno dopo la prima giornata nella Pool E: Perugia e Fenerbahce, che nel primo turno hanno superato con altrettanti rotondi 3-0 rispettivamente Trento e Cannes. Il secondo turno vedrà le due capolista giocare entrambe in trasferta, tenendo conto che questa sera Perugia sarà ospite del Cannes. La prima classificata del girone accederà ai quarti di finale del torneo, la seconda per farlo dovrà essere fra le migliori tre di tutti i cinque gironi.

I PRECEDENTI

Trentino Volley e Fenerbahce Istanbul si sono già affrontate ufficialmente quattro volte, fra il doppio incontro di semifinale di 2017 CEV Cup (una vittoria per parte fra il 28 marzo e l’1 aprile) e nella fase a gironi della Champions League 2020 (due affermazioni trentine, in casa il 12 dicembre 2019 e ad Istanbul il 30 gennaio 2020). Alla BLM Group Arena i turchi hanno complessivamente vinto solo due set, quelli del confronto di poco più di due anni fa, terminato con parziali di 21-25, 23-25, 25-18, 25-17, 16-14. Per il Club di via Trener quello di giovedì sarà il confronto numero quattordici contro una formazione turca, tenendo conto anche delle cinque gare giocate contro Izmir (tutte vinte), delle due affrontate contro l’Halkbank Ankara (entrambe perse) e delle due col Galatasaray (entrambe vinte): il bilancio complessivo è di undici vittorie e due sconfitte.

RADIO ED INTERNET

La partita verrà trasmessa in diretta di Radio Dolomiti, radio partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 20.30. Le frequenze per sintonizzarsi sul network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile ascoltare la radiocronaca live in streaming.

Prevista anche la diretta in streaming video sulla piattaforma "discovery+", acquistando il pacchetto "Intrattenimento + Sport" (abbonamento annuale al prezzo di 69,90 euro). Per maggiori informazioni www.discoveryplus.it/myaccount/products.

Su internet, inoltre, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della CEV (https://cevlive.cev.eu/DV_LiveScore.aspx?ID=46067), dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno attivi anche sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTI E MODALITA’ DI INGRESSO

Per questo appuntamento Trentino Volley potrà far accedere un numero limitato di spettatori sulle tribune dell’impianto di via Fersina; tutti dovranno essere muniti di green pass, regolarmente valido, ed indossare la mascherina per l’intera durata della loro permanenza all’interno dell’impianto. La gara è compresa nell’abbonamento del girone d’andata; sulla tessera si trova indicata la porta d’ingresso da utilizzare per accedere alle tribune.

Le modalità di accesso, quelle di deflusso ed il comportamento da tenere all’interno della struttura, presso il Bar e le biglietterie del palazzetto sono consultabili consultando lo specifico regolamento.